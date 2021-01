El polèmic "urbanisme tàctic" a Barcelona segueix provocant un gran rebuig social

Entitats, associacions, gremis i patronals no renuncien a seguir denunciant el seu complet desacord amb el pla de mobilitat desenvolupat pel consistori d'Ada Colau que en sentència de diversos col·lectius (començant per la patronal catalana, Foment del Treball) deriva en una autèntica "guerra sense quarter contra l'usuari del cotxe "a més de pagador d'impostos.





En ocasió de la irrupció de la pandèmia, aprofitant de fet les mesures restrictives aplicades des del passat mes de març, a la capital catalana s'han reduït els carrils de les principals artèries de centre de la ciutat, deixant-los, en la majoria de casos, en un únic carril. Tant l'usuari del cotxe com l'hostaleria o comerç situats en punts cèntrics i estratègics de la ciutat se senten clarament perjudicats i penalitzats.





La delimitació d'aquests nous carrils s'ha realitzat pintant el ferm amb ratlles o dibuixos de diversos colors, d'uns blocs rectangulars de ciment, que ja han estat denunciats per la seva perillositat a més de les no menys qüestionades tanques New Jersey, elements de formigó que, pintats de groc, s'han utilitzat per delimitar noves terrasses en molts xamfrans que també eliminen places d'aparcament amb una estètica molt polèmica.





El passat mes de desembre, Martí Estela, de 28 anys, porter de waterpolo de al Club Natació Barcelona, va morir en un accident al xocar la seva moto contra un "New Jersey" d'una terrassa del carrer Balmes amb la Gran Via. Els advocats de la seva família van proclamar que "arribaran fins al final perquè totes les barreres de formigó siguin retirades dels carrers de Barcelona".





De moment, l'alcaldessa Ada Colau va confirmar aquest dimecres a preguntes de Catalunyapress en la seva recent participació a "L'Alcaldessa Respon", al Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, que aquestes estructures seran retirades progressivament. Molts col·lectius les consideren especialment perilloses. L'Ajuntament de Barcelona assegura que l'obertura de les noves "super illes" afavorirà que es prescindeixin d'aquests elements des de ja i fins al 2022.





"Postal" afavorida pel nou "urbanisme tàctic" barceloní. foto @FJMonfort





A més i en aquest context, en artèries especialment importants de la ciutat, durant els caps de setmana s'ha impedit l'accés al trànsit, en favor del veïnat, eliminant places d'aparcament de motos a diversos barris i emplaçaments.





Associacions de veïns, de comerciants, CECOT Patronal Multisectorial Catalana, el Gremi de Tallers, el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona, el Gremi del Motor-Fecavem-UPM i diversos col·lectius motoristes es van aglutinar al voltant de plataformes molt crítiques amb aspectes de l'"urbanisme tàctic" de l'equip del Govern municipal liderat per Ada Colau, de convivència amb el PSC.





En alguns casos, representants d'aquests col·lectius van tenir l'oportunitat d'expressar a l'Ajuntament de la capital catalana el seu desacord en aspectes "com la imposició, a Barcelona, de la mobilitat col·lectiva amb el transport públic i la bicicleta". Entenen que és "ignorar la realitat, a més de ser poc adequada en aquests temps de pandèmia".





Insisteixen que "el sistema de pintura de la calçada és poc intel·ligible per als ciutadans, i que els blocs de formigó usats com a separació són un clar perill i ja han estat motiu de denúncia".





"L'ús del transport privat no vol dir luxe o comoditat, sinó que en molts casos és l'única possibilitat" defensen aquestes organitzacions que recorden que "els ciutadans ja paguen uns impostos i tarifes elevades per poder circular i aparcar a la ciutat". Sense anar més lluny, el Consistori barceloní ha emprès, també, un notable augment de tarifes per a l'aparcament a les zones verda i blava de la ciutat que ni tan sols són ja gratuïtes ni al mes d'agost ni en l'horari dels àpats (de 14,00 a 16,00 hores).





"Vista privilegiada" amb els blocs de formigó "New Jersey" instal·lats per l'Ajuntament de Barcelona. foto @FJMonfort





Els comerciants s'han queixat de la dificultat que generen les noves restriccions de trànsit per accedir al centre de la ciutat, cosa que va en detriment dels comerços, ja molt castigats pel confinament i la pandèmia.





Per al col·lectiu de Motoristes BCN "Barcelona pot funcionar gràcies als milers d'usuaris de moto, perquè aquest és el vehicle que descongestiona i el que menys contamina".





"La moto redueix emissions, els temps de desplaçaments i contribueix a la distància física i social. La ciutat som tots i l'obligació dels gestors municipals és identificar-los i solucionar-los, no crear-ne de nous i complicar-la més encara" afirmen.