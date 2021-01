Fascinant "diàleg" entre MNAC i Fundació Suñol a les sales d'art de museu

El Museu Nacional d'Art de Catalunya i la Fundació Suñol uneixen màgia i un catàleg artístic impactant en una estimulant exposició, "Diàlegs Intrusos. Tot és present" que es podrà admirar, mai millor dit, fins el 7 de novembre de 2021 a les sales d'art medieval i barroc del MNAC .





A través d'aquesta fascinant cita artística, la història i la contemporaneïtat es retroben i "dialoguen" per pensar en l'avui a través de dinou obres de la segona meitat de segle XX de la col·lecció Suñol que conviden al visitant a realitzar un itinerari per les sales de Museu Nacional d'Art de Catalunya trencant les barreres temporals i culturals per tenir una experiència estètica intensa i molt personal.





D'aquesta manera, s'estableixen "intrusions" tan cridaneres com la protagonitzada, a manera d'exemple, per l'ombra d'una cadira d'espines de l'artista conceptual Jaume Xifra projectada sota la rotunda mirada del Crist en Majestat de Sant Climent de Taüll, gran emblema del romànic català.





Història de l'Art i contemporaneïtat "dialoguen" al MNAC. Foto: Marta Mèrida





El MNAC acull, en aquest projecte, una selecció de meravelles d'art contemporani de la Fundació Suñol amb el segell de l'esmentat Xifra, Antoni Tàpies, Joan Hernández Pijuan, Richard Avedon, Sergi Aguilar, Claudio Bravo, José Manuel Broto, Joan Brossa, Carmen Calvo, Eduardo Chillida, Lucio Fontana, Eva Lootz, José María Sicilìa, Susana Solano, Darío Villalba i Evru / Zush.





El resultat posa en valor el treball de l'MNAC per a la visibilitat, en les seves dependències, de l'art de la segona meitat de segle XX a través de suggerents aliances amb col·leccions privades de referència al voltant d'aquesta període, reconeixent la seva capital tasca en la construcció de la memòria d'aquests anys. Amb aquesta iniciativa, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i la Fundació Suñol han segellat la seva primera gran col·laboració.





A "Diàlegs Intrusos ... l'art contemporani i l'històric es retroalimenten creant espais d'una força artística irrepetible. Així, sorprèn, també la interacció de la" Butaca" creada el 1987 per Antoni Tàpies amb el tron gòtic on s'aposenta la "Mare de Deu dels consellers" (del Govern municipal de Barcelona) pintada a l'oli per l'artista Lluís Dalmau entre 1443-1445.





El MNAC, aquest cop sí, obre les portes al nostre admirat Tàpies després de rebutjar el 1991 el seu controvertit "Mitjó", escultura projectada per a la Sala Oval de al Museu i que va generar una inusitada polèmica artística i política que sens dubte recordem d'una època pre -olímpica barcelonina en plena ebullició cultural, social i institucional.