Brussel·les autoritza la comercialització de la vacuna d'AstraZeneca, la tercera a la UE

Brussel·les (EP)





La Comissió Europea ha autoritzat aquest divendres la comercialització a tota la UE de la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per AstraZeneca i la Universitat d'Oxford, que hores abans havia rebut el vistiplau tècnic de part de l'Agència Europea deL Medicament (EMA) per a la seva administració en persones de més de 18 anys.





Aquesta vacunes és la tercera en rebre l'autorització condicional dins el bloc, després de les de BioNTech i Pfizer i la de Moderna, que van ser aprovades al desembre i a principis d gener, respectivament.





"La vacuna d'AstraZeneca ha estat autoritzada per la Comissió Europea", ha anunciat a la xarxa social Twitter la comissària de Salut, Stella Kyriakides.





"Esperem que la companyia subministri els 400 milions de dosis com vam acordar. Seguirem fent tot el que puguem per garantir vacunes per als europeus i els nostres veïns i socis del món", ha escrit a la mateixa xarxa social la cap de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen.





Hores abans, el Comitè de Medicaments Humans (CHMP, per les sigles en anglès) de l'EMA havia recomanat atorgar l'autorització condicional de comercialització a la vacuna d'AstraZeneca contra el COVID-19 en persones de més de 18 anys després d'haver "avaluat minuciosament "les dades sobre la qualitat, seguretat i eficàcia de la mateixa.





La Unió Europea es va reservar a l'agost l'accés a 300 milions de dosis de la vacuna d'AstraZeneca i Oxford (i la possibilitat d'adquirir altres 100 milions més), però l'autorització arriba en ple conflicte entre Brussel·les i la societat, que va anunciar la passada setmana que només podria lliurar un quart de les dosis promeses per al primer trimestre per problemes de producció.





Les explicacions que la companyia ha donat des de llavors no han convençut a l'executiu comunitari, que ha exigit es respecti l'acordat, per exemple, enviat vacunes des de les plantes que el laboratori té al Regne Unit.





A més, Brussel·les sospita que AstraZeneca ha venut a tercers països dosi produïdes a la UE i aquest mateix divendres ha posat en marxa un sistema de vigilància d'exportacions amb el que podria bloquejar els lliuraments de dosi fora de la UE si una farmacèutica no compleix amb les seves obligacions de subministrament.