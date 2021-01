La raça i l'origen ètnic són factors clau per determinar l'envelliment dels cabells, segons un estudi

Un nou estudi realitzat per investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Boston (EUA) descriu les característiques úniques de l'envelliment de cabells entre diferents ètnies, el que podria ajudar a fer recomanacions per prevenir el dany de cabells durant la vida tenint en compte l'enfocament racial.





Si bé l'envelliment és un procés biològic inevitable amb molts factors que influeixen en canvis visibles en el cabell, hi ha una literatura limitada que examina les característiques de l'envelliment de cabells en totes les races. A l'igual que a la pell, l'envelliment de cabells comprèn tant l'envelliment intrínsec, que inclou els canvis fisiològics naturals que ocorren amb el temps, com l'envelliment extrínsec o canvis associats amb l'exposició ambiental i l'estrès físic causat per la neteja diària.





Entre les troballes, que han estat publicats a 'Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology', s'observa que l'inici de les cabells blancs varia segons la raça, sent l'edat mitjana dels caucàsics a mitjans dels 30, la dels asiàtics a finals dels 30 i la dels africans als 40 anys.

Els caucàsics i asiàtics solen experimentar danys a la tija de cabells distal, mentre que els afroamericans veuen que el dany ocorre més prop de l'arrel de cabells. Els canvis postmenopàusics inclouen una disminució del pèl anàgen (actiu o en creixement) en el cuir cabellut frontal, taxes de creixement més baixes i diàmetres de cabell més petits.





"Tot i una composició química similar, les propietats estructurals de cabells varien entre diferents ètnies i, en conseqüència, l'envelliment de cabells també difereix. A mesura que la població envelleix i es torna més diversa, és més necessari comprendre el procés d'envelliment de cabells en diferents tipus de cabell ", explica l'autor corresponent Neelam Vashi, professor associat de dermatologia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Boston i director de el Centre de Làser i Cosmètica de la Universitat de Boston en el Centre Mèdic de Boston.





Els investigadors van realitzar una recerca bibliogràfica entre 69 publicacions per revisar el que se sap sobre els canvis en l'estructura de cabells al llarg de el temps, centrant-se en les diferències en l'envelliment de cabells segons l'origen ètnic. Es va recopilar informació sobre l'estructura de cabells, les característiques de l'envelliment i les respostes al dany extrínsec juntament amb les diferències entre races i ètnies.





Segons els investigadors, el paper de cabells com a protecció i millora cosmètica ho fa increïblement important per al benestar físic i mental. "Un coneixement profund de les característiques úniques de l'envelliment de cabells entre diferents races i ètnies és essencial per al maneig apropiat dels pacients madurs", afegeix Vashi.