Coca-Cola European Partners prepara un ERO que afectarà 360 empleats a Espanya, el 10% de la plantilla

Coca-Cola European Partners (CCEP) Iberia ha decidit presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà 360 treballadors a Espanya, el 10% de la plantilla, segons han informat fonts de companyia. Aquesta decisió, que es produeix després del tancament de la planta embotelladora a Màlaga, s'ha traslladat ja a les organitzacions sindicals. Els llocs afectats se centren fonamentalment en l'estructura comercial, atenció a client i àrea d'informàtica.





Sol Daurella, la presidenta de Coca-Cola European Partners, en la sortida a borsa de la companyia / EP





En concret, la firma s'ha reunit aquest divendres amb la Taula de Diàleg Permanent, integrada per les cinc Federacions presents en CCEP i els representants dels treballadors de les societats del grup, amb l'objectiu de seguir abordant el procés de canvi que afecta Espanya i que va ser presentat a l'octubre passat a l'organisme de consultiu constituït en CCEP a nivell europeu, l'European Work Council (EWC).





En el transcurs d'aquesta reunió, CCEP Iberia ha presentat la seva intenció d'emprendre un procés de la reorganització, optimització i homogeneïtzació de la seva àrea comercial per a la finalització de la implementació del model de comercialització i distribució dels seus productes denominat 'Route to Market' que permet garantir la eficiència, eficàcia i qualitat d'aquestes activitats en un context de mercat canviant.





Fins a la data, a Espanya estaven convivint diferents models de comercialització i distribució que, després dels canvis operats tant pel mercat com per l'activitat de l'empresa, havien de ser revisats i homogeneïtzats, segons han explicat les mateixes fonts. "L'objectiu d'aquests canvis és assegurar una millor adaptació a les necessitats actuals de la nostra activitat, amb una cartera de productes més ampli, nous productes i formats, que ens ajudin a respondre de forma més ràpida a les actuals demandes i als notables canvis en els hàbits dels consumidors i tractar, així, d'assegurar un creixement sostenible del negoci", han ressaltat des de la companyia.





A més, la proposta presentada inclou la reorganització de departaments transversals i de serveis generals com a conseqüència de la necessitat d'adaptació a el nou model comercial i homogeneïtzació de models a escala europea. Es tracta de canvis que ja estaven previstos realitzar-se a començaments de 2020 i afecten a nou societats del grup CCEP a Espanya. La intenció de la companyia, segons han ressaltat les mateixes fonts, és que tot el procés es desenvolupi en un clima de diàleg constructiu en el qual es puguin assolir acords i buscar fórmules que permetin aplicar les mesures intentant que l'impacte sigui el menor possible.





CSIF EXIGEIX UNA SOLUCIÓ NEGOCIADA I UN PLA DE VIABILITAT

Després de conèixer la intenció de la companyia, CSIF ha exigit una solució negociada i un pla de viabilitat per a l'empresa.





"Segons ens informen, la decisió obeeix a un canvi de model i no per la situació actual de pandèmia. L'empresa no aporta cap tipus d'informació detallada i indiquen que s'anirà traslladant a cadascuna de les representacions dels treballadors corresponents d'una manera oficial ", ha assenyalat el sindicat.





Des CSIF han insistit en una solució negociada, a més de crear un pla de viabilitat que garanteixi l'ocupació de qualitat a futur a la companyia. Així mateix, ha assegurat que "defensarà fins a les últimes conseqüències cada un dels llocs de treball i les condicions que es puguin pactar, sempre dins el diàleg, el respecte dels drets fonamentals dels treballadors i el compliment de tot el que afecti el conveni col·lectiu vigent ".





CCOO XIFRA EN 45 ELS CENTRES DE TREBALL AFECTATS

Segons CCOO, un total de 45 centres de treball es veuran afectats per la mesura: nou d'Andalusia; 06:00 de Castella-la Manxa; 5 de Castella i Léon; cinc de Catalunya; tres de la Comunitat Valenciana i de Balears; 2 de Canàries, Galícia, Madrid, Extremadura i Euskadi i un d'Aragó, Cantàbria, Astúries i Múrcia. CCOO d'Indústria ha calificat la decisió de la companyia de "desproporcionada i oportunista" i, després de reconèixer que les empreses estan en constant adaptació al mercat, ha lamentat que "s'aprofitin de la pandèmia per executar mesures de reducció de l'ocupació que tenen com a únic objectiu maximitzar els seus amplis beneficis".





Finalment, el sindicat ha plantejat a l'empresa que la solució passa per donar una sortida, en forma d'ocupació, a cada un dels acomiadaments que s'han anunciat.





"Amb una plantilla total de 3.550 persones, el sindicat és partidari de buscar solucions que evitin qualsevol ajust de plantilla i garanteixin el futur de l'ocupació a la multinacional", ha indicat.