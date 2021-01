14F. Albiach (ECP) creu que un referèndum "no és urgent"

La candidata dels comuns a la Presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha assegurat que ara mateix no es dóna una correlació de forces suficient per celebrar un referèndum, ja que creu que "no és urgent", i ha apostat per la mesa de diàleg.





"La correlació de forces és la que és i el referèndum no és urgent, necessitem avançar en autogovern, blindar el català, una reforma del finançament", ha sostingut aquest dissabte en una entrevista a ràdios.





Amb aquest objectiu, Albiach ha apostat per fer un pacte d'esquerres després de les eleccions del 14 de febrer i no el que ha qualificat com "un govern Frankenstein", en al·lusió a la proposta d'ERC de fer un front ampli amb ERC, JxCat, CUP i comuns.





La candidata dels comuns ha subratllat que la seva formació no pactarà amb la dreta, "ni la espanyolista de Cs i PP, ni tampoc amb la independentista, amb JxCat".





Ha criticat que ERC parli de fer una conselleria de feminismes i parlin d'ecologia "però se'ls oblida que porten governant des del 2015", i els ha retret que pactin amb la dreta i per això no puguin dur a terme aquestes iniciatives.





Preguntada per si li preocupa que el perjudiqui l'anomenat vot útil, Albiach ha defensat que aquestes eleccions no van de quedar primer sinó d'articular majories, i ha esmentat que en Govern central els cinc ministres de Unides Podem "són claus per tirar endavant l'escut social i una resposta diferent a la crisi ".





Quant als presos independentistes, Albiach ha dit que els comuns donen suport tant l'amnistia com els indults i la reforma de la sedició que ells van impulsar, creu que són vies complementàries, però ha apuntat que per a la primera "no es dóna la correlació de forces ".