14F. Cs retira els cartells de la campanya perquè havien utilitzat imatges sense autorització

Ciutadans ha ordenat la retirada de la cartelleria de la seva campanya 'Vota abraçada' per a les eleccions catalanes del proper 14 de febrer després de les crítiques rebudes i per l'ocupació d'imatges no autoritzades per a ús polític.





Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa / EP









En concret, la formació liderada per Inés Arrimadas ha demanat a l'agència encarregada de la campanya la retirada de les banderoles amb imatges de persones que s'abracen a si mateixes que pengen en fanals i altres elements per a promocionar la campanya de Carlos Carrizosa a la Presidència de la Generalitat.





Per a les instantànies s'ha seleccionat a persones d'edats diverses que s'abracen a si mateixes i el lema 'Vota Abraçada. Ciutadans ', amb un altre cartell en què es llegeix' Unir és molt, molt, molt, molt, molt, molt, Molt més bonic de separar '. Això ha generat crítiques en xarxes socials per l'expressió dels fotografiats i pel lema triat donada la situació actual de pandèmia per la Covid-19.





A això s'ha sumat l'ocupació d'imatges de banc d'imatges americana Shutterstock, que prohibeix la ús del seu contingut "en un context polític, com la promoció, propaganda o suport de qualsevol partit, candidat o funcionari electe, o en relació amb qualsevol política o punt de vista polític ".





Fonts de la formació taronja han confirmat que la petició de retirada de la cartelleria s'ha produït per aquest motiu. "Davant les informacions derivades de l'ús de determinades imatges en un producte de la cartelleria electoral de Ciutadans a les eleccions autonòmiques, la formació liberal ha posat en coneixement de l'agència encarregada de la creació de la cartelleria la situació i ha ordenat en aquest mateix instant i de manera immediata la retirada d'aquestes imatges ", ha indicat el partit en un comunicat.





En la seva obertura de campanya a Barcelona, la líder de Cs, Inés Arrimadas, va explicar que un dels lemes serà 'Que bonic seria tornar a abraçar-nos', utilitzant l'abraçada com a símbol de la voluntat que passi la pandèmia i tornar a abraçar els éssers estimats, però també per a "que passi el 'Procés' i que tots els catalans coincideixin en un projecte de futur".





En qualsevol cas, la cartelleria ha motiu multitud de 'memes' i mofes en xarxes socials, així com gran quantitat de crítiques, tant pel lema com per les fotografies triades, entre elles la de el que va ser portaveu parlamentari de Ciutadans Juan Carlos Girauta.





"Molt soroll amb la foto, però, i la frase? La frase, senyors, confirma el nou influx dels intel·lectuals en el partit anomenat Cs", ha lamentat Girauta.