Mastitis, com tractar-la i prevenir-la

La mastitis és una inflamació bastant comuna del teixit mamari, i encara que generalment només afecta un pit, es recomana iniciar la presa d'aquest en primer lloc, una cosa que en cap cas és perjudicial per al nadó, ja que la llet conté anticossos que el protegeixen de la infecció.













Les causes de la mastitis són moltes, des d'un deslletament abrupte o preses irregulars, el que provoca que els pits s'omplin o s'inflin, fins a roba cenyida o pressió sobre el pit, un adherència incorrecte del nadó o mugrons adolorits i/o esquerdats.





El buidatge de tots dos pits és el més important, que és freqüent i sense restriccions durant la lactància.





És important estar al 100%, ja que la resistència a la infecció disminuirà si es té anèmia o s'està esgotada o molt cansada. Si això passés, el millor seria visitar el metge, qui pot suggerir l'ús d'antibiòtics per a la mastitis, sempre que siguin compatibles amb la lactància.





Símptomes i tractament de la mastitis





Entre els símptomes, el principal és que sembli un bony dolorós i dur al pit, de manera que caldria acudir a metge. També, sentir una calor inusual en una àrea del pit o notar aquesta zona envermellida i amb dolor. Altres símptomes són percebre una inflor general després de la presa o sentir dolor i decaïment.





Per tractar-la, s'ha d'alimentar a el nadó de tots dos costats amb una freqüència de 2-3h fins i tot durant la nit, drenant el pit afectat i extraient la llet entre preses. Si no descansa prou, fer-ho és una altra manera d'ajudar amb la mastitis, o bé aplicant calor humit o sec sobre l'àrea afectada, una ampolla d'aigua calenta, un bany o una dutxa.





Fer massatges l'àrea adolorida també és una bona solució, des de la paret del pit al mugró, abans i durant la presa. I finalment, evitar l'ús de roba cenyida.





No obstant això, si després de 8-24 hores no hi ha millora i apareixen febre, franges vermelles al pit o fins i tot pus o sang en la llet, s'ha de d'acudir de nou a metge.





Alimentar el nadó durant un atac de mastitis





És important continuar alletant durant la mastitis per evitar la possibilitat de desenvolupar un abscés mamari. Alletar amb mastitis no és perjudicial per al nadó, ja que la llet conté anticossos que el protegeixen de la infecció. Generalment, només afecta un pit, i aquest ha de ser el primer per iniciar la presa.





La llet materna pot tenir un sabor més salat, per la qual cosa és útil provar diferents posicions de lactància per encoratjar el nadó a acceptar el pit. Si així i tot el nadó es mostra reticent, moltes mares s'extreuen la llet per mantenir el subministrament fins que perd el sabor salat, en més o menys una setmana.