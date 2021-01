14F. Oriol Junqueras: "Ens empresonen, ens reprimeixen, ens persegueixen però aquest país guanyarà"

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat aquest dissabte la gestió dels republicans en el Govern, enfront dels casos de corrupció que en les últimes dècades han tingut "els de sempre", encara que no ha esmentat explícitament ni a JxCat ni al PSC.

















En un acte acte de campanya telemàtic sobre municipalisme, ha reiterat que ERC té 90 anys d'història sense haver tingut ni un cas de corrupció i ha dit que "ells no el poden dir. Casos de corrupció tenen molts, per a parar un tren".



"Per això es desesperen tant. Per això és tan important que els vots republicans d'aquest país i els que volen tenir un Govern útil votin a ERC. Els vots de tots, els vots de tots els que volen la independència per a un Govern decent ", ha dit.



Ha explicat que el divendres, després de sortir de presó amb el tercer grau, va consultar les xarxes socials: "Als de sempre no els agrada que li diguem això de sempre, però, en canvi, els de sempre són els de sempre, els que han manat sempre i han fet el mateix de sempre".



Junqueras ha anomenat a la participació el 14 de febrer i ha erigit a ERC com l'únic partit capaç de "tombar aquells governs que fa 40 anys que duren i que fan les coses cada vegada pitjor".



El líder republicà ha reivindicat la gestió d'ERC durant la pandèmia: "Hem fet les coses molt millor que molts dels altres", per la qual cosa creu que per a garantir un govern útil per a la ciutadania és necessari que els republicans estiguin en la Presidència.



"Molts d'aquells que ens han volgut donar lliçons durant aquests mesos de com gestionar la pandèmia i la crisi econòmica resulta que, si comparem les dades, veiem que tenen més del triple de morts per cápita que els que lamentablement té Catalunya", ha afegit.



PERE ARAGONÈS



També ha intervingut el vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, que ha demanat el vot per a ERC per a obtenir la màxima força per a evitar un "pacte de la vergonya" com el de la Diputació de Barcelona entre JxCat i el PSC.



"Necessitem la màxima força per a evitar pactes com el de la Diputació de Barcelona o pactes que han impedit que el guanyador de les eleccions de Barcelona fos alcalde", en referència al suport de BCN Canvi --liderada per Manuel Valls-- a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (comuns), la qual cosa va impedir que Ernest Maragall (ERC) fos alcalde.



Aragonès ha tornat a plantejar la seva proposta de govern de front ampli que aglutini a ERC, JxCat, comuns i CUP, ja que creï que és imprescindible per a avançar cap a la independència i afrontar la crisi del coronavirus: "Sabem que hi ha altres maneres d'arribar a consensos, com en la Diputació de Barcelona. Hem vist com els de sempre s'han aliat perquè continuessin manant els de sempre".



Per a ell, aquest 14F és l'oportunitat de "trencar 40 anys d'alternança sociovergente" i ha subratllat que l'única garantia per a aconseguir-ho és que ERC obtingui la màxima força possible en les eleccions, ja que també creu que serà l'única manera que hi hagi un Govern que treballi per la independència i per la justícia social.