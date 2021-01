14F. Illa reconèix al món local com una administració clau per Catalunya

Al llarg d'aquesta campanya que pel PSC és telemàtica, Salvador Illa ha reconegut "al món local com una administració clau per Catalunya. Comptaré amb els ajuntaments a l’hora d’assolir tres objectius: la protecció de la salut, la gestió dels fons europeus i polítiques d’habitatge i seguretat. Junts podem fer les coses millor".

















El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès liderar una "nova etapa sense bàndols, sense blocs, només Catalunya" i governar per a tota la societat catalana, si guanya les eleccions del 14 de febrer.





En un acte telemàtic des de Tortosa (Tarragona), ha assegurat que no vol renunciar a "la meitat de la societat" catalana, sinó que vol governar per a tota la ciutadania per a passar pàgina després dels últims anys de governs independentistes.





"Ja n'hi ha prou de prometre i no fer res. Seré el president que faci, que gestioni, que prengui accions decidides per al desenvolupament econòmic i social del país. De tot el país", i ha defensat que els catalans no es poden resignar a seguir com fins ara.





Així, ha reivindicat al PSC com l'únic partit capaç d'assumir aquesta responsabilitat i que té una mirada per a tota Catalunya: "El PSC és a dir basta a la paràlisi", i ha subratllat que, al seu judici, els socialistes han demostrat que quan governen ho fan bé.





Illa ha insistit que vol ser el president que treballi per a solucionar els problemes "reals i urgents" dels catalans, i ha cridat a anar a votar i a aconseguir una victòria socialista el 14 de febrer.





L'exministre de Sanitat ha plantejat les eleccions com una elecció entre seguir igual quatre anys més o aconseguir un canvi: "Em vull posar al capdavant d'aquest repte de donar-li la volta a les coses i fer que el nostre motor collectiu torni a funcionar. Torni el camí de la prosperitat i el progrés compartit. Aquesta batalla la vull donar i la vull guanyar".





També ha agraït al ministre de Política Territorial i primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha participat en l'acte, la seva labor al capdavant del partit, la seva generositat i "clarividència política", i l'ha felicitat de forma anticipada pel treball que creu que farà en el Govern central.