Per què hi ha tantes variants del coronavirus?

La realitat és que els virus no decideixen res i quan afecten una cèl·lula, de manera gairebé automàtica, comencen a multiplicar-se, cosa que inclou la còpia de la seva informació genètica. Durant el procés de còpia és freqüent que apareguin errors que produeixen canvis en algun dels aminoàcids que componen les proteïnes del virus. Com a conseqüència, l'estructura tridimensional d'aquestes macromolècules es pot veure alterada, i amb ella les propietats del virus.













Si els virus muten contínuament, per què és ara quan sembla haver-hi més variants de la SARS-CoV-2? Perquè li estem posant traves a la seva transmissió i si a l'inici de la pandèmia érem susceptibles a la SARS-CoV-2, hi havia gran escassetat d'equips de protecció per impedir els contagis i, a més, desconeixíem les millors mesures per prevenir-los. El resultat és que el virus pràcticament tenia via lliure per a infectar i les variants que fossin una mica més contagioses tenien escàs avantatge sobre la resta.





Després d'un any de pandèmia, la situació ha canviat. Molta gent ja ha passat la infecció i posseeix anticossos enfront de virus. Tenim accés a màscares i hem après que el virus es transmet per aerosols, el que permet evitar contagis amb una bona ventilació. Finalment, s'ha iniciat un procés de vacunació que en alguns països ja ha arribat a bona part de la població.





L'hi estem posant cada vegada més difícil a l'virus. I una conseqüència directa és que, sota pressió, les variants més transmissibles tenen un avantatge enfront de la resta, i pot fer-se majoritàries.





Hi ha diverses formes per les que un virus pot millorar la seva transmissió. Una d'elles és augmentar la seva capacitat d'interacció amb el receptor cel·lular, la molècula que li permet la seva entrada a la cèl·lula.





A més en poblacions amb abundància d'individus que ja han passat la infecció, és evitant ser reconegut pels anticossos. La bona notícia és que la major capacitat de contagi no sol associar-se a augments de letalitat. Al virus no li interessa, perquè si un individu infectat mor aviat o desenvolupa símptomes molt greus tindrà menys probabilitats de transmetre-ho.





Les variants de la SARS-CoV-2 que més inquietud causen actualment, a causa de la rapidesa amb la qual s'estan expandint, són la britànica, la sud-africana i la brasilera, denominades així pel lloc on primer es van detectar. La B.1.1.7 (britànica), B.1.351 (sud-africana) i P.1 (brasilera).





LES CARACTERÍSTIQUES DE LES MUTACIONS





La mutació N501Y, que substitueix l'aminoàcid asparagina en la posició 501 de l'espícula per una tirosina, és comú a les tres variants i produeix un canvi d'estructura en aquesta proteïna que augmenta la seva capacitat d'unió a el receptor cel·lular. És com fessin una clau perquè encaixés millor en el seu pany.













També en l'espícula s'ha identificat la mutació E484K, present en les variants brasilera i sud-africana. Tot apunta que, a més d'afavorir la unió a receptor, podria fer que el virus fos pitjor neutralitzat pels anticossos, augmentant així les reinfeccions o disminuint l'eficàcia de les vacunes.





Una altra mutació interessant és l'eliminació dels aminoàcids en posicions 69 i 70 de l'espícula. La mutació, que també va ser detectada en virus aïllats d'infeccions massives que van tenir lloc en diverses granges de visons fa uns mesos a Holanda i Dinamarca, demostra com la propagació de virus en espècies diferents de la humana pot afavorir l'aparició de noves variants més perilloses per a nosaltres. En concret, aquesta mutació sembla actuar en sinergia amb la N501Y, descrita anteriorment, augmentant encara més l'afinitat pel receptor.





És la variant britànica més letal?





En aquests últims dies s'han generat dubtes sobre si la variant britànica és més letal en persones ancianes. La realitat és que qualsevol variant més transmissible augmentarà el nombre de morts, no només pel major nombre d'infeccions, sinó també per les majors dificultats per tractar els malalts.













El cep britànica en el microspio





També hi ha gran preocupació sobre si la circulació d'aquestes variants afectarà l'eficàcia de les vacunes o la freqüència de reinfeccions, com s'ha comentat en el cas de les variants sud-africana i brasilera. La veritat és que la majoria dels estudis sobre l'efecte dels anticossos en aquests virus s'han realitzat en assajos in vitro, que no tenen en compte la complexa resposta immune que es genera en un organisme.





Si s'arribés a confirmar la menor efectivitat de les vacunes sobre aquestes variants, no seria un desastre. Senzillament, implicaria que les vacunes haurien de ser actualitzades periòdicament en funció de les soques que estiguin en circulació en aquest moment. És una cosa habitual amb el virus de la grip, que fins i tot podria ser molt més assumible amb les noves vacunes d'ARN. Un cop més assistim a com la investigació científica és la millor aliada per a la nostra supervivència.