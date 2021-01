L'Associació de la Premsa carrega contra el web de Dina Bousselham on el funcionament intern recorda a La Tuerka

L'Associació de la Premsa de Madrid (APM) ha decidit condemnar mitjançant un contundent comunicat "els atacs a periodistes des de pàgines web que s'autoanomenen mitjans d'informació sense respectar les regles bàsiques de l'periodisme. L'últim exemple són les crítiques ofensives des de la de Dina Bousselham contra diversos periodistes.

Diu en la seva nota la APM "els mitjans de comunicació tenen una funció social: informar amb dades veraces i contrastades, aportar anàlisis i opinions basades en fets reals, facilitant que els ciutadans prenguin les seves pròpies decisions".





I aprofundeix en el fons de la qüestió afirmant "les diferents línies editorials mai no poden ser incompatibles amb el respecte a la veritat" i assenyala "que existeixen vies legals per defensar-se d'injúries, falsedats i calúmnies. Els atacs entre mitjans, o webs que pretenen ser-ho, només serveixen per fer mal encara més la nostra minvada credibilitat davant la societat ".













@Dina Bousselham en un acte de Podem









Per això, l'APM apel·la "a un compromís de tots els periodistes per frenar aquesta escalada de polarització que ens fa més fràgils com a periodistes i societat".





L'Associació de la Premsa al·ludeix expressament a "les crítiques ofensives contra diversos periodistes" que llança diàriament la web creada per Podem i dirigida per Dina Bousselham, qui va ser l'assistent personal de l'vicepresident Pablo Iglesias al Parlament europeu.





Els mitjans i periodistes observen que des de la seva creació Podem utilitza descaradament i des d'una posició de poder estatal web de Dina per difamar i denigrar els jutges que investiguen la corrupció de el partit morat i als periodistes amb posicions crítiques amb el Govern.









Entre els periodistes que han estat objecte d'aquests atacs es troben el director de OKDIARIO, Eduardo Inda; el subdirector d'El Mundo, Esteban Urreiztieta, l'adjunt a la direcció d'El Mundo, Joaquín Manso; el cap d'investigació de El Confidencial, José Maria de l'Om, o els periodistes de televisió Ana Rosa Quintana (Tele 5), Vicente Vallés (Antena 3) i Antonio García Ferreras (La Sexta). Tots ells són assenyalats per aquesta web creada per l'ex parella de el vicepresident de Govern com membres de l ' "extrema dreta" i les "clavegueres de l'Estat" sense prova veraç alguna.





Pablo Iglesias també ha utilitzat la web de Dina per coaccionar i intimidar els jutges que investiguen la corrupció de Podem, com el magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló (que investiga el "cas Dina") o el titular d'Jutjat d'Instrucció nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que ha imputat Podem ia diversos dels seus dirigents per presumpte finançament il·legal.





¿ES REPETEIX EL MODUS OPERANDI DE LA PRODUCTORA MÀ ESQUERRA A LA WEB DE DINA?





Segons dades oficials el domini d'Internet de la web de Dina va ser registrat inicialment per Luis Vermell de l'Olmo, químic de l'CSIC i parella de la secretària general de Podem a Alcobendas (Madrid), Isabel Rosa Torralvo









@IsabelRosa costat de @PabloIglesias









Posteriorment es va canviar la titularitat després de la creació de l'empresa instrumentral el 5 de maig.













@DatosOficiales









La societat editora de la web va ser constituïda per l'ex assistent de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, en 5 maig de 2020 amb un capital social de 3.010 euros. La societat té la seu a un habitatge del carrer Jorge Juan, al barri de Salamanca de Madrid, on es troba el despatx d'advocats de Enrique Santiago, secretari general de PCE, diputat de Unides Podem i home de la màxima de confiança de l' vicepresident Pablo Iglesias.













@BOE





Aquest web més va començar a treballar sense haver-se constituït formalment com a empresa tal com es pot apreciar en aquesta fotografia. Pel que cal preguntar-se a qui es facturaven totes les despeses de la seva posada en marxa ?, les donacions que van demanar els líders de Podem als seus militants a quin compte es van ingressar? ¿Replicar potser els podemitas el mateix mètode usat amb la productora de La Tuerka? Tindrà tot això alguna cosa a veure amb potenciar l'economia submergida que tant és perseguida per Hisenda ?.









Publicació de la web abans de constituir-se en societat unipersonal.





A l'donar-se a conèixer aquesta web tant el vicepresident Pablo Iglesias, el polític amb més diners al banc el 2019, a més de Pablo Echenique que en la seva última declaració al Congrés té invertit part del seu diners en bitcoins , i altres dirigents de el partit morat que s'han comprat pisos recentment i en cascada , van demanar a afiliats de Podem que financessin el web de Dina amb aportacions econòmiques.





Una cosa preocupant per que sembla ser que el líder d'Podem com a públic en 2014 El Plural operava amb la seva productora Mà Esquerra com una empresa, encara que jurídicament era una associació sense ànim de lucre, amb beneficis fiscals.





Aquesta productora era l'encarregada de el programa La Tuerka i va arribar a oferir serveis audiovisuals com si fos una empresa tot i estar inscrita al règim jurídic com una associació cultural sense ànim de lucre, d'acord amb en el Registre Nacional d'Associacions, segons va avançar 'El Economista'.













@ElEconomista





Produccions amb Mà Esquerra va realitzar videoclips i programes com Ford Apache realitzant també peces per a la televisió pública iraniana Hispan TV, documentals, espots televisius per Esquerra Unida i també per Podem encara que va operar entre 2012 i 2013 com si fos una associació sense ànim de lucre, beneficiant d'avantatges fiscals, com l'exempció de l'Impost d'Activitats Econòmiques. A què ho dels espots polítics els resulta familiar? ¿Tindrà a veure el mateix que amb el cas Neurona? ¿Estem davant d'un cas Neurona 2?









El fundador de Podem, Juan Carlos Monedero / @ Europapres





Poc abans de les europees, la productora Mà Esquerra va passar a ser una societat limitada ia partir de novembre de 2013, la productora de Pablo Iglesias va deixar de ser jurídicament una societat sense ànim de lucre i es va constituir en una societat limitada per seguir desenvolupant la seva activitat . D'aquesta manera es va fundar Caixa de Resistència Motiva 2 Produccions, en què qual es van dur a terme els projectes audiovisuals que es realitzaven en Produccions amb Mà Esquerra. En aquesta empresa apareixia com a administrador únic un altre dels líders de Podem, Juan Carlos Monedero. Sorpresa !.





La societat limitada, constituïda el 23 d'octubre de 2013, uns mesos abans que es formalitzés legalment Podem, va ingressar 425.150 euros en els seus dos primers mesos de vida, sense tenir treballadors en nòmina encara. Els sona ?. I si la web de Dina no es finança amb publicitat com es paguen els sous de tots els seus col·laboradors? Estan aquests contractats per la autonóma Dina? ¿ Li fan les nòmines i els presenta els impostos la Cooperativa Kinema vinculada a Rafa Mayoral? . Són tots voluntaris ?.





Llavors fonts de la productora van assegurar que els treballadors ja estaven contractats directament per l'empresa, tot i que en els últims comptes presentats per Caixa de Resistència Motiva 2 no constés cap treballador ni hagués registrats despeses de personal, segons el citat diari.





I segons va arribar a publicar L'economista alguns dels sous de la productora d'Esglésies no arribaven a el salari mínim, i alguns d'ells -sempre d'acord amb aquesta font- van ser cobrats "en diner negre" i fins i tot havia becaris sense cobrar, SENSE COBRAR . Serà així com funciona internament la web de Dina Bousselham ?. Com funcionaran ?.





Seguirem informant ...