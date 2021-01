14F. Laura Borràs sobre Illa: "Salvem-nos d'aquest Salvador, perquè no ens salvarà de res"

Turull reclama tirar endavant l'1-O sense "excuses" en al·lusió implícita a ERC / @Europapress



La candidata de Junts a les eleccions catalanes, Laura Borràs, ha criticat aquest diumenge a el cap de llista de PSC, Salvador Illa, assegurant que "no salvarà de res" als catalans després de la gestió que ha fet de la pandèmia de coronavirus.





En un míting presencial i telemàtic a la Seu d'Urgell (Lleida), ha qüestionat que Illa sigui una solució per a Catalunya: "És la devolució d'un producte defectuós. Se'n va anar sent la quota de el PSC i torna aquí sent la quota de l'PSOE . Segurament se'l treuen de sobre per incompetent. Salvem-nos d'aquest Salvador, perquè no ens salvarà de res ".





"Jo l'anomeno el 'defecte Illa", ha afegit parafrasejant l'' efecte Illa ', i ha destacat que el socialista va negar tres vegades que anava a ser el cap de llista de PSC.





També ha intervingut l'expresident Carles Puigdemont, que des de Brussel·les ha comparat la "solvència de el cap de llista per Lleida, Ramon Tremosa, amb la incompetència" d'Illa, al·legant que el socialista és qui pitjor ha gestionat la pandèmia segons les últimes rànquings mundials. "¿En mans de qui voleu deixar el país? En qui confiaries vostres interessos?", Ha preguntat.





Segons Puigdemont, si reclama gestionar tots els recursos i tenir totes les eines d'un estat és "per fer les coses bé", i considera que Illa ve d'una cultura espanyola que, al seu parer, sempre acaba perjudicant Catalunya.





RAMON TREMOSA



Tremosa ha replicat a el Govern central i a l'PSOE que no poden "donar lliçons" sobre la gestió de la pandèmia si es tenen en compte els retards en el pagament dels ERTEs, davant d'una Generalitat que ha pagat a 30 dies tots els ajuts a bars, restaurants, comerços i sales d'oci, ha dit.





"Salvador Illa, si és president de la Generalitat ¿farà com el Govern? Si hi ha d'haver més tancaments, ¿no donarà ni un euro als sectors tancats per decisió de l'autoritat sanitària? El Govern no ha donat ni un euro, no ha perdonat ni un impost i no ha posposat ni una quota ", ha lamentat.





Després de recordar que el socialista José Montilla va ser president amb un 59% de participació electoral, ha advertit que està en mans dels catalans "remuntar la participació que esperen i aconseguir una victòria important per seguir avançant".





JORDI TURULL



L'exconseller Jordi Turull ha lamentat sentir a partit que "només posen excuses i no volen molestar l'Estat perquè cada vegada la pastanaga és més diminuta i els pals més grans", en al·lusió implícita a ERC. "Deixem de parlar d'excuses de per què no traiem endavant culminar l'1-O", ha reclamat Turull, després de deixar clar que no ha perdut cap de les seves conviccions malgrat la presó.