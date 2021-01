14F. Dolors Sabater: "Estem en unes eleccions que són una autèntica operació d'estat"

El cap de llista de la CUP, Dolors Sabater, es mostra molt crítica amb l'actuació de JxCat i ERC i rebutja qualsevol acord amb el PSC.









@Europapress





El paper que ha de tenir la CUP, en paraules de Sabater, "està consensuat i és el d'assumir totes les responsabilitats que li atorgui la força de la gent que la voti per fer possible un programa de govern que permeti avançar social i nacionalment. El que segur que no farà és entrar en un Govern com l'actual, que no és rupturista, que està en un marc autonomista i està fent polítiques de privatització dels serveis o posant l'estructura de la Generalitat a el servei de la repressió, de el dret de la protesta, etc. Tant de bo que puguem estar al Govern perquè això voldrà dir que haurem tingut una confiança important de la població, que el programa que defensem es podrà articular i que el nou cicle que començarà, desbordarà el marc de el règim del 78 i farà unes polítiques de transformació de les relacions econòmiques, els drets socials i de el dret de l'autodeterminació avançant cap a la sobirania de poble ".





Sabater afirma que per a la CUP "per seguir polítiques com les actuals, que no són transformadores, no ens trobaran. Preguntarem si estan disposats a tenir un control públic dels recursos energètics, a tenir una banca pública que faci accessibles els crèdits a les petites empreses, a desprivatizar els serveis públics, a tirar endavant una renda bàsica universal de 735 euros mensuals o enfrontar-se a l'Estat per defensar el dret a l'autodeterminació i que el proper referèndum sigui vinculant ".





I reivindica el paper tant la CUP com Guanyem "com a organitzacions compromeses amb les lluites que vénen del carrer, i el que hem de fer és mantenir aquesta mobilització de carrer com a eix bàsic de la lluita. El moviment independentista i el 15-M, que han sacsejat el país en els últims anys, s'han gestat al carrer i la lluita pel dret a l'habitatge no es podria defensar a nivell institucional sense la força del carrer "





Per Sabater "estem en unes eleccions que són una autèntica operació d'estat, en el qual hi ha moltes persones que hauran d'escollir entre preservar la seva salut i el seu dret a vot. El que caldria és que majoritàriament es votés per esmenar el que tenim, el règim de l'78, que s'ha demostrat ineficient, inútil i perillós per gestionar una pandèmia com la de la Covid-19. Si no sortim d'aquest marc no ho superarem i confio que la ciutadania voti per fer un país millor nacional i socialment " .









I té clar que "el marc de la política actualment és de competició i no de cooperació, és un marc d'interessos partidistes i no de posar el bé comú al centre de el tot. Hauríem aplicar els marcs de les lluites feministes i ecologistes, per millorar la vida de la gent, posar la centralitat en les cures i transformar la manera de fer política i les institucions ".