14F. Carlos Carrizosa promet ser "el primer president netament constitucionalista"

El candidat de Cs a la Presidència de la Generalitat, Carles Carrizosa, ha promès ser "el primer president netament constitucionalista que hi hagi hagut a Catalunya" si guanya les eleccions.





"Toca fer allò per al que ens vam ficar en política", ha dit en la reunió telemàtica de el Comitè Executiu Nacional de Cs des de Barcelona.





Ha assegurat també que "els presidents teòricament no nacionalistes han estat Maragall, que va fer un Estatut inconstitucional el 2006, o Montilla, que va assistir a la manifestació en 2010 contra el Tribunal Constitucional".





"I a més durant el seu mandat (de Montilla) es van incrementar les multes lingüístiques a comerciants que retolaven en un altre idioma, o la pressió de la immersió lingüística a l'escola amb la conselleria d'Educació que va donar a ERC, igual que les de Comunicació i Cultura ", ha afegit.





Per això, si guanya promet una "legislatura suportable per a tots aquells que volen economia i mesures socials", enfront de l'opció d'allargar el procés independentista, la qual cosa passaria votant a partits independentistes o als qui farien un tripartit, segons ha advertit.





"Quan vam fundar Cs volíem que la gent fos lliure absolutament; que, pensés com pensés, vestís com vestís, parlés l'idioma que parlés, ho fessin sentint-se en llibertat. Ens vam ficar en política per garantir les llibertats a Catalunya", ha remarcat.





A més, ha acusat els partits independentistes de fer dissabte "una mena de 'rave' independentista a suport d'un fugat", en referència a la manifestació de suport a l'raper Pablo Hasél.





Ha criticat que el Govern no hagi dit res per que no s'estiguessin respectant les mesures de contenció de l'Covid-19, mentre que "si això passa amb hotels o restauració la Generalitat, triga 0,0 a imposar sancions".