14F. Santiago Abascal des de Lleida retreu a PP i al PSOE la seva "permissivitat" amb els líders de l'1-O

Garriga demana recuperar "la llei i l'ordre enfront de la màfia separatista"





El president de Vox, Santiago Abascal, ha retret aquest diumenge que la "impunitat als colpistes és conseqüència de la permissivitat de PP i PSOE durant anys", en referència als presos d'l'1-O que han sortit de la presó després d'obtenir el tercer grau.





En unes declaracions aquest diumenge després d'una visita a Lleida, Abascal ha recordat que el PP "no va fer res davant el cop el 2017 a Catalunya", quan tenia majoria absoluta al Congrés, mentre que el que va fer Cs, al seu parer, va ser anar-se'n a Madrid.





Davant d'això, Abascal ha defensat a el candidat de Vox per al 14F, Ignacio Garriga, que ve a Catalunya per fer una oposició contundent i implacable. A més, ha advertit que "si els colpistes ho tornen a fer, Vox els tornarà a portar als tribunals i tornaran a entrar a la presó".





També ha criticat que els "governs separatista i socialcomunista li permetin tot a immigració il·legal i als hostalers els deixin a la ruïna".





Per la seva banda, el candidat de Vox a la presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga , ha defensat que la formació té l'objectiu de "recuperar la llei i l'ordre enfront de la màfia separatista que promou la delinqüència".





Ha sostingut que el projecte de Vox passa per "recuperar la seguretat als barris i per defensar el producte nacional davant l'arribada massiva de productes de tercers països". Finalment, per Garriga, "el separatisme i l'esquerra han dut a l'precipici" a Catalunya, i reivindica que després del 14F tindran presència al Parlament per lluitar per tots els catalans que, segons ell, han estat abandonats