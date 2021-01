14F. Pablo Casado: "Qui és part de el problema no pot ser part de la solució"

El líder del PP en un acte amb alcaldes populars a Badalona, ha destacat que "Salvador Illa i Pedro Sánchez" el negaran tantes vegades com negava Sánchez que anava pactar amb Pablo Iglesias "." Ho tornessin a fer, aquest és el veritable lema, la notícia seria que no ho fessin. Serà un altre pacte de l'insomni, que no enganyin més ", ha asseverat Casado en un acte de campanya sense públic i per Zoom.





















Ha continuat dient "no volem que el govern Frankenstein nacional creï un petit govern Frankenstein a Catalunya. Si els moderats no van a votar, els independentistes i el PSC es van a quedar", ha emfatitzat en la seva intervenció.





A més ha assegurat Casado que "ara mateix Illa i Sánchez són aliats de l'Procés per mantenir a Sánchez a la Moncloa" i ha reptat Pedro Sánchez "a votar en contra de la proposició que ERC portarà el dimarts a al Congrés per tornar a reunir la taula per l'autodeterminació ".





























Aquest diumenge ha recordat que tant els independentistes, com el PSC sempre han utilitzat a Catalunya i en aquest sendido a aquest "com una moneda de canvi per a la governabilitat nacional. I després tornaran a Moncloa amb llaç groc, concediran indults i canviaran els delictes" ha pronosticat Casado.





Per a ell "Illa representa perfectament" la irresponsabilitat de Sánchez, el qual ha d'estar coordinant vacunes es ve a Catalunya a fer campanya. Illa ha fugit de l'vaixell en plena tempesta. No entenem com diu que no es penedeix de res i que s'ha divertit molt ", s'ha mostrat perplex el líder de PP.





També ha recordat que el Govern va ignorar "les alertes sanitàries fa un any, a l'igual que ara està ignorant les alertes econòmiques que se li estan donant, mentre el PIB ha caigut un 11%, la caiguda més des de la Guerra Civil", per la que ha demanat en el seu discurs "la compareixença de Sánchez perquè expliqui el pla de reformes que ha enviat a Brussel·les i exigeix que" no hi hagi més enganys. No és normal que ens assabentem per la premsa ", ha criticat.













Casado ha volgut en la seva intervenció parlar de les propostes del PP davant el problema de la l'okupació "que permetrà a les Forces i Cossos de Seguretat desallotjar els okupes a 12 hores, entre altres mesures", qualificant d ' "intolerable la tolerància amb la okupació. "Ara mateix hi ha 5.000 vivendes okupades el 2020 a Catalunya. Això no pot seguir així. És la comunitat autonóma on es donen més okupacions i els seus propietaris en un 80% són petits propietaris i no grans forquilles que van comprar aquests habitatges fent un gran esforç personal ", ha conclòs el líder del PP en la seva intervenció d'aquest diumenge.





