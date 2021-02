Castells planta ara a les comunitats en una reunió clau després deslligar el caos entre rectors i alumnes

Un Castells, ministre d'Universitats, que semblava molt indignat i preocupat va comparèixer dijous passat després de deslligar el caos entre rectors i estudiants per defensar, sobtadament, els exàmens en línia.



Ho va fer en contra de l'criteri dels rectors que el van titllar de «populista». Per l'anunci va recórrer a Twitter i va arribar «tard», segons van jutjar els propis estudiants als quals ell va intentar complaure segons destaca el rotatiu ABC.





En la citada roda de premsa va justificar el seu canvi de postura per la publicació en els mitjans de imatges d'aglomeracions en alguns campus. «En aquest moment, amb 900 d'incidència en aquest país, no és de rebut que hi hagi un debat politic i ideològic sobre el tipus d'ensenyament; avui el tipus d'ensenyament és la que preserva la salut de forma integral per al conjunt de la comunitat universitària. ¿S'està fent així? No ho sé », va dir un afectat ministre.





I, per esbrinar, ha informat que aquest aquest mateix dia havia convocat de forma «immediata» la Conferència General de Política Universitària, «on hi ha les comunitats i on es decideix quin tipus de relació entre sanitat i universitat ha d'haver».





El ministre d'Universitats, Manel Castells @EuropaPress





No obstant això, aquesta reunió clau amb les comunitats després de la guerra desencadenada en els campus va ser cancel·lada ahir. Els consellers autonòmics van rebre un correu electrònic, a què ha accedit ABC, a les 14 hores d'ahir per informar-los que el Ple de la Conferència General de Política Universitària programat per al proper dia 4 quedava desconvocat «per motius d'agenda». El mail està signat pel secretari d'Universitats, José Manuel Pingarrón, que assenyala que l'ajornament es fa «per indicació de ministre d'Universitats».





Crida a Darias





Però aquesta no va ser l'única reunió en la qual no es van tractar els temes que tant semblen inquietar Castells, que va arribar a dir en la roda de premsa que el seu ministeri «no pot ser indiferent a la preocupació dels estudiants i les seves famílies». Tampoc es va tractar en el Consell Interterritorial de Salut (SNS), celebrat el passat dijous, la polèmica sobre els exàmens presencials o telemàtics malgrat que Castells va dir que havia parlat aquest mateix matí amb la nova ministra de Sanitat, Carolina Darias, perquè es plantegi el tema. En el consell es van tractar quatre punts: situació epidemiològica, vacunes, l'aplicació Radar Covid i un document que es va sotmetre a votació per ratificar el protocol vigent de vacunació.





Darias ha dit, segons ha pogut saber aquest diari, que el tema dels exàmens es tractaria més endavant i en una altra reunió. «No es va fer en el passat consell interterritorial i, a més, Darias es va pronunciar sobre el tema perquè el va esmentar un conseller», van indicar a ABC fonts que van participar en la trobada.





«Desistiment de funcions»





«Va amenaçar la setmana passada amb portar a la sectorial de Sanitat les aglomeracions ocorregudes en alguns punts de les universitats d'Espanya. Va ser un fanal en públic perquè el tema no es va tractar aquesta tarda. Després vol fer veure que fa alguna cosa convocant una Conferència Sectorial d'Universitats que desconvoca un diumenge a la tarda. Està demostrant una clara deixadesa de funcions a l'voler escapar-se de les seves obligacions. Estem sent les comunitats les que estem vetllant perquè tot transcorri amb normalitat en el curs universitari », lamenten fonts regionals.





Per la seva banda, la Conselleria de Castella i Lleó va traslladar a ABC que lamenta la cancel·lació «sense nova data, de ple de la Conferència General de Política Universitària. Per Castella i Lleó aquest sí era l'organisme en el qual poder debatre la presencialitat dels exàmens abans de crear alarmes innecessàries a través de les xarxes socials. Aquí Castella i Lleó li hagués traslladat a el ministre que les avaluacions, igual que tota la docència, s'estan desenvolupant entre estrictes mesures de seguretat en la comunitat ».