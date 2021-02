Més "guerra" interna dels socis de Govern: les exigències de Podem paren la llei d'habitatge

La guerra interna dels socis de Govern obre un altre capítol. El Govern ha retardat l'aprovació de la nova Llei d'Habitatge que regularà els preus de lloguer per les exigències que ha posat sobre la taula Podem que, entre altres mesures, vol obligar els grans forquilles a posar els seus habitatges buits al mercat segons destaca el rotatiu La Razón.





El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana no acaba de perfilar el text de la que serà la primera Llei d'Habitatge de caràcter estatal de la història i que ha de regular, per primera vegada, els preus de lloguer, de manera que ja no es complirà amb el promès pel ministre José Luis Ábalos després de l'acord amb el seu soci de Govern.





El calendari amb què treballa ara es trasllada fins a mitjans de febrer. El pas enrere donat per Ábalos per limitar i «eventualment baixar» els preus de lloguer en zones de mercat «tensionades» va propiciar que Podem retirés l'esmena que, al costat d'altres grups parlamentaris, havia presentat als seus propis pressupostos per limitar els preus de lloguer .





Però ara, la formació de Pablo Iglesias, vol que els grans forquilles d'habitatges estiguin obligats a posar-les al mercat ia preus baixos per incrementar l'oferta de lloguer social a favor de les famílies vulnerables. Des del Ministeri no volen tensar més el sector i intenten buscar una sortida beneficiosa per a ambdues parts.





@EuropaPress





Per Podem, la nova normativa ha de propiciar "sense cap dubte" que Espanya tingui un parc d'habitatge de lloguer "decent" i "adequat" a les necessitats de la ciutadania, ja que ara és "irrisori" en comparació amb altres països europeus, fins i tot de caràcter "conservador" com el cas del Regne Unit. Per això, està forçant la situació i posant en perill fins i tot la tramitaci + on d'aquesta nova norma.





Una cosa que no entenen de el tot en el Ministeri, ja que entre els objectius d'aquest projecte de llei que defensa el departament d'Ábalos es troba precisament la regulació de les polítiques d'habitatge com a servei públic d'interès general, el blindatge de la funció social de l'habitatge o promoure el desenvolupament dels parcs públics d'habitatge estable. També el reforç de el dret a un habitatge digne a preu assequible, el de la planificació i cooperació interadministrativa en aquesta matèria o la transparència, seguretat i informació com a garantia de el dret a l'habitatge.





La ministra de Turisme i Indústria, Reyes Maroto, reconeixia aquest mateix cap de setmana les discrepàncies dins el seny de Govern. "Hi ha clarament diferències a l'hora d'enfocar determinats assumptes", va convenir la ministra, però "és bo tenir diferències perquè demostra que ens prenem les coses molt seriosament" i "em quedo amb la unanimitat en la presa de decisions", això sí "amb una sola veu". Les seves paraules es produeixen en un context en què, en públic i en privat, des Podem s'ha avisat que batallaran per visibilitzar els seus postulats en les polítiques que lideren altres departaments i per, com ells asseguren, que es compleixi el que fixa l' acord de coalició. Tal com han fet en el cas de la llei d'habitatge.