Leo respon i el Barça agafa al Reial Madrid a la Lliga

Un Messi molt molest per les revelacions públiques del seu faraònic últim contracte (els seus advocats tenen previst denunciar els que tenen accés als acords rubricats el 2017 per Leo, Bartomeu, Mestres i Grau) encarrila d'una excel·lent falta directa la valuosa victòria de l'Barça davant l'Athletic Club (2-1) per agafar al Reial Madrid en una Lliga que governa l'Atlètic de Diego Pablo Simeone amb deu punts d'avantatge sobre barcelonistes i madridistes.





Amb un partit menys, els "matalassers" dominen clarament amb 50 punts la taula classificatòria però l'equip de Koeman (amb el gran gol número 650 de Leo en "la seva" club i la sentència de Griezmann al minut 75) va salvar la papereta en al Camp Nou en vigílies de la gran opció (dimecres que ve dia 3 a Granada) de validar el seu pas per les semifinals de la Copa de Rei.





Descoratja escoltar de l'entrenador holandès, amb Messi (encara) en l'equip blaugrana al costat de futbolistes colossals, que el Barça no està per guanyar molts títols aquest curs però sense Atlètic, Reial Madrid o Reial Societat ( "expulsats" de l'torneig de l'KO) molt poques excuses tindrà per no arribar lluny a la Copa.





Leo Messi respon i el Barça arriba a el Reial Madrid a la Lliga. foto @FJMonfort





De moment, un dels grans amics de Leo i "exsoci" en la línia d'atac blaugrana: l'uruguaià Luis Suárez (a què Koeman i el club van descartar mesquinament), se situa amb catorze dianes com a màxim golejador per davant precisament de Messi i el sevillista En-Nesyri, tots dos amb dotze.





En un context convuls per la filtració i publicació del seu sou, Messi esperarà, probablement, a prendre una decisió sobre el seu futur en funció del que acordi amb el pròxim president de Barça. El de Rosario sap que en l'actual crisi global i particularment a l'entitat, el club no podrà seguir allargant les seves privilegiades condicions. Ara mateix, tot està molt obert tot i que, un exdirectiu de l'equip de la Junta Directiva de Bartomeu sentència a Catalunyapress que, segons ell, "si s'acaba marxant, no serà per la polèmica que ha explotat en les últimes hores". De fet, no oblidem que quan va estar més a prop d'anar-se'n (a més obviamentre de el passat 25 d'agost) va ser durant la temporada 2014-15 després dels seus problemes amb Hisenda.