La EPA evidència que només hi ha ocupació per al 47% de la població laboral

Segons les dades de l'última EPA de el quart trimestre del 2020, només treballen a Espanya 19,3 milions de persones mentre que la població laboral, és a dir, els majors de 16 anys, superava els 39,6 milions. Per tant, només té feina el 48,8% (taxa d'ocupació), menys de la meitat dels que podrien treballar per incrementar el PIB segons destaca el rotatiu Vozpópuli.





Es tracta de la factura de la covid de la primera i segona onada i també de la desacceleració econòmica que ja es venia observant des de mitjans de 2019. Però, si a més li restem els més de 750.000 treballadors que es troben els seus llocs suspesos pels ERTO (se'ls considera ocupats i no aturats), surt que en realitat hi ha només 18,6 milions de persones treballant (47% de la població laboral).





La resta, fins a aquesta població de 39,6 milions d'espanyols, s'obté sumant els gairebé 3,7 milions d'aturats existents i els gairebé 16,6 milions d'inactius, és a dir, estudiants, pensionistes, mestresses i amos de casa i persones que no volen treballar o que no poden fer-ho ara perquè les empreses estan tancades i no hi ha ofertes de treball.





Espanya és dels països de la UE que més inactius té. En tot cas, la xifra d'ocupats s'allunya molt dels 20,7 milions que es registraven, per exemple, el 2007, a l'inici de l'última gran crisi amb gairebé dos milions menys d'espanyols menys en edat laboral. L'únic ocupació que hi ha ara a Espanya (i sempre) és el públic, sector en què no s'ha produït un sol acomiadament ni un sol ERTO mentre el dèficit i el deute públic continua creixent exponencialment amb l'economia en mínims des de la guerra civil .









L'EPA subratlla que només hi ha ocupació per al 47% de la població laboral. foto @EuropaPress













Passa en totes les crisis, l' ocupació públic s'ha convertit en el refugi dels compromisos de molta classe política ocasionant una despesa estructural de difícil correcció. Ha arribat a un nou rècord històric amb gairebé 3,4 milions de nòmines (400.000 més que a l'inici de la crisi fa 13 anys) mentre que en el sector privat hi ha gairebé 1,3 milions d'assalariats menys respecte als que hi havia el 2007. la bola de neu pública segueix, en 2020 l'ocupació en les administracions va créixer un 3,9% (126.000 persones) mentre que al sector privat va decréixer un 4,5% (784.000 treballadors menys). Tot això vol dir que no hi ha feina a la economia productiva i el que hi ha segueix repartint entre diversos treballadors amb la irrupció imparable de les contractacions a temps parcial (2,8 milions de persones treballen per hores, és a dir, gairebé un de cada cinc assalariats ).





La taxa d'ocupació que surt de l'48,8%, excloent als ERTO, i de l'47% si s'inclouen, és gairebé dos punts inferior a la es va registrar fa un any en el quart trimestre del 2019 i és sensiblement més baixa a la mitjana de l'50% obtinguda després del creixement econòmic que es va produir a partir de 2015. Aquesta taxa, molt lluny de la que registren els països del nostre entorn, l'únic que demostra és que a Espanya no hi ha feina i que el model de creixement, basat en els serveis i en les pimes i autònoms, no serveix per assegurar les nòmines i ingressos públics que han de mantenir el mastodont improductiu d'administracions que hi ha i també la caixa de les pensions.





Existeix també una taxa d'ocupació de la població entre 16 i 64 anys (30,6 milions de persones) que no és sensible a la realitat laboral ja que l'edat de jubilació legal supera els 66 anys. El 2020 va arribar a l'62,3%, dos punts menys que l'any anterior, però també es troba molt lluny de l'estadística europea. El que vol dir en sentit estricte que només 6 de cada 10 espanyols en edat laboral pot ara treballar.