Els espanyols conservaven encara el 2020 uns 1.590 milions d'euros en pessetes

Els espanyols conservaven a tancament de l'any 2020 un total de 1.590 milions d'euros de l'antiga moneda nacional sense canviar, una xifra 19 milions d'euros inferior a la de l'any anterior i que equival a 264.553.000 de pessetes pendents de canvi, segons les últimes dades publicades pel Banc d'Espanya.









@europapress





Segons les xifres de l'autoritat monetària i tot i que han passat més de 18 anys des que va començar a circular la moneda comuna, els espanyols conservaven a tancament de l'any passat 133.774.000 de pessetes en bitllets (804 milions d'euros) i 130.779.000 de pessetes en monedes (786 milions d'euros).





D'aquesta manera, en tot l'any passat els espanyols van canviar uns 2.329 milions de pessetes en bitllets (14 milions d'euros) i 831 milions de pessetes en monedes (5 milions d'euros). Respecte a novembre el nombre de pessetes es va reduir en dos milions (un milió en bitllets i un altre en monedes).





El Govern espanyol va fixar en tres mesos el període de convivència per a ambdues monedes, des del 1 de gener de 2002, quan va començar a circular l'euro a la butxaca dels espanyols, fins al 31 de març de el mateix any, i, des de llavors i fins al següent 30 de juny, va establir un període de canvi de les monedes i dels bitllets en pessetes a les oficines bancàries. A partir d'l'1 de juliol d'aquest any, els espanyols han d'acudir a l'Banc d'Espanya si encara conserven l'antiga divisa nacional.





ES DEIXARAN DE CANVIAR EL 30 DE JUNY





Encara que estava previst que l'organisme deixés de canviar les pessetes el 31 de desembre passat de 2020, va ampliar el termini fins al 30 de juny de 2021, pel que els espanyols encara disposen de cinc mesos per a retornar els 264.553.000 de l'antiga moneda nacional i aconseguir els 1.590 milions d'euros que valen avui dia sol·licitant la seva canvi a la seu de l'organisme a Madrid ia qualsevol de les seves sucursals sense límit quantitatiu.





El banc emissor va estimar que el 45% de les monedes en pessetes que estaven en circulació abans de l'entrada de l'euro mai serà lliurat a el Banc d'Espanya per al seu canvi perquè romandrà en mans dels espanyols com a peça de col·leccionisme, o bé per deteriorament, pèrdua o sortida de país a les butxaques dels turistes.





El tipus de canvi és d'un euro per cada 166,386 pessetes. No es tindrà en consideració aspectes com l'antiguitat o l'estat dels bitllets i monedes de pesseta. El canvi es pot dur a terme en qualsevol de les 15 sucursals de Banc d'Espanya repartides per tot el territori nacional oa la seu de Madrid (C / Alcalá, 48), en horari de 8:30 a 14 hores.





Com a norma general, es canviaran tots els bitllets posteriors a l'any 1939. En el seu cas, els bitllets emesos entre 1936 i 1939 també poden ser objecte de canvi després de ser analitzats pels experts de Banc d'Espanya. Es denegarà el canvi d'aquells bitllets que presentin una superfície igual o inferior a l'50% de l'bitllet.





Es canviaran les monedes que estaven en circulació l'1 de gener de 2002. També es canviaran les monedes de 2.000 pessetes que estaven en circulació l'1 de gener de 2002, així com les monedes de col·lecció, commemoratives i especials.





El Banc d'Espanya reemborsarà les monedes autèntiques, incloses les deteriorades, que siguin reconegudes com a tals per les màquines utilitzades a aquests efectes i podrà denegar el canvi de les que hagin patit alguna alteració derivada d'un procés industrial o mecànic.





Segons les xifres de l'autoritat monetària i tot i que han passat més de 18 anys des que va començar a circular la moneda comuna, els espanyols conservaven a tancament de l'any passat 133.774.000 de pessetes en bitllets (804 milions d'euros) i 130.779.000 de pessetes en monedes (786 milions d'euros).





D'aquesta manera, en tot l'any passat els espanyols van canviar uns 2.329 milions de pessetes en bitllets (14 milions d'euros) i 831 milions de pessetes en monedes (5 milions d'euros). Respecte a novembre el nombre de pessetes es va reduir en dos milions (un milió en bitllets i un altre en monedes).





El Govern espanyol va fixar en tres mesos el període de convivència per a ambdues monedes, des del 1 de gener de 2002, quan va començar a circular l'euro a la butxaca dels espanyols, fins al 31 de març de el mateix any, i, des de llavors i fins al següent 30 de juny, va establir un període de canvi de les monedes i dels bitllets en pessetes a les oficines bancàries.





A partir d'l'1 de juliol d'aquest any, els espanyols han d'acudir a l'Banc d'Espanya si encara conserven l'antiga divisa nacional.





ES DEIXARAN DE CANVIAR EL 30 DE JUNY





Encara que estava previst que l'organisme deixés de canviar les pessetes el 31 de desembre passat de 2020, va ampliar el termini fins al 30 de juny de 2021, pel que els espanyols encara disposen de cinc mesos per a retornar els 264.553.000 de l'antiga moneda nacional i aconseguir els 1.590 milions d'euros que valen avui dia sol·licitant la seva canvi a la seu de l'organisme a Madrid ia qualsevol de les seves sucursals sense límit quantitatiu.





El banc emissor va estimar que el 45% de les monedes en pessetes que estaven en circulació abans de l'entrada de l'euro mai serà lliurat a el Banc d'Espanya per al seu canvi perquè romandrà en mans dels espanyols com a peça de col·leccionisme, o bé per deteriorament, pèrdua o sortida de país a les butxaques dels turistes.





El tipus de canvi és d'un euro per cada 166,386 pessetes. No es tindrà en consideració aspectes com l'antiguitat o l'estat dels bitllets i monedes de pesseta. El canvi es pot dur a terme en qualsevol de les 15 sucursals de Banc d'Espanya repartides per tot el territori nacional oa la seu de Madrid (C / Alcalá, 48), en horari de 8:30 a 14 hores.





Com a norma general, es canviaran tots els bitllets posteriors a l'any 1939. En el seu cas, els bitllets emesos entre 1936 i 1939 també poden ser objecte de canvi després de ser analitzats pels experts de Banc d'Espanya. Es denegarà el canvi d'aquells bitllets que presentin una superfície igual o inferior a l'50% de l'bitllet.





Es canviaran les monedes que estaven en circulació l'1 de gener de 2002. També es canviaran les monedes de 2.000 pessetes que estaven en circulació l'1 de gener de 2002, així com les monedes de col·lecció, commemoratives i especials.





El Banc d'Espanya reemborsarà les monedes autèntiques, incloses les deteriorades, que siguin reconegudes com a tals per les màquines utilitzades a aquests efectes i podrà denegar el canvi de les que hagin patit alguna alteració derivada d'un procés industrial o mecànic.