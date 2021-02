14F. Illa accepta el cara a cara amb Aragonès

El candidat d'el PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que accepta el cara a cara proposat pel candidat d'ERC a les eleccions catalanes i el vicepresident en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès: "No tinc cap problema" .





En una entrevista aquest dilluns organitzada per l'ACN amb motiu de l'14F, el candidat ha afirmat que és un amant dels debats i que no té "cap problema en debatre amb ningú que vulgui debatre" amb ell.









Illa ha assegurat que acceptarà qualsevol proposta per confrontar idees i models de cara a les eleccions; i sobre el debat d'aquest diumenge a TVE afirma que s'ho va passar bé tot i que va veure "problema" al no poder tenir prou temps per respondre als seus oponents.