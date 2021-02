Maquinistes de Renfe convoquen 5 dies de vaga al febrer i març per "dèficit de personal i seguretat"

El Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (Semaf) ha convocat cinc dies de vaga al febrer i març per denunciar el "dèficit de personal" que creuen que hi ha a la companyia i les "deficiències en seguretat" que ocasionen que el servei no es presti amb normalitat.





El sindicat ha cridat a tot el col·lectiu ferroviari a fer vaga els dies 16 de febrer i 2, 3, 9 i 10 de març, amb l'objectiu d ' "evitar el col·lapse i la degradació de sistema i emprendre mesures urgents per tornar a prestar servei als usuaris en condicions de normalitat i seguretat ".













En primer lloc, els maquinistes adverteixen que l'empresa pública està retardant "deliberadament" l'ingrés de personal, cosa que ha provocat la pèrdua de més de 700 llocs de treball en l'últim any, que s'uneix a les "nul·les previsions" de reposició per 2021.





D'altra banda, denuncien que no s'està duent a terme el complet manteniment dels trens, el que fa augmentar el nombre de trens que no està en condicions de seguretat per prestar el servei i suprimir dels serveis.





"L'única solució que ofereix la companyia és pressionar els treballadors perquè condueixin trens que no estan en condicions de seguretat per circular, a més de coaccionar els maquinistes perquè treballin en torns que no els corresponen, per cobrir el dèficit de personal. augmentant el risc que assumeixen els treballadors de la companyia i els usuaris i transgredint els drets laborals contínuament ", assegura el sindicat.





POSTURA DE RENFE







Aquest dilluns, els maquinistes han portat a terme una "vaga de zel" --aplicando de manera estricta la regulació de la companyia--, el que ha provocat demores i aglomeracions en gairebé totes les línies de Rodalies Madrid. En un comunicat, Renfe ha demanat disculpes i denunciat "aquesta actitud irresponsable que perjudica seriosament als usuaris".





Fonts de l'operador assenyalen que aquestes vagues de zel "estan prohibides per la legislació laboral" i que ja van ser realitzades pels maquinistes l'última setmana de gener en els serveis de Rodalies de Catalunya.





A més, Semaf va ser l'única organització sindical amb representació en la comissió negociadora que es va negar a signar la pròrroga de l'II Conveni col·lectiu de Renfe, aprovada amb el vot favorable de CCOO i UGT i l'abstenció de CGT.





La negativa de Semaf es va deure a l'aspiració que tots els maquinistes cobressin la prima variable de producció, no vinculant la mateixa a la producció realitzada i considerant com efectuats els trens suprimits durant 2020 per causa de l'Covid, el que la s'aproximaria el 100% de retribució variable.





Paral·lelament, les mateixes fonts assenyalen que el sindicat ha iniciat una campanya per no facilitar la formació pràctica en les cabines de conducció als aspirants a maquinistes, el que, unit als retards per la pandèmia, està paralitzant els processos formatius i de contractació, complicant així la substitució dels treballadors que causin baixa en 2021.





En l'actualitat, hi ha 233 persones pendents de processos formatius i altres 272 en procés de selecció. De no haver-se produït aquests retards en els processos formatius, la plantilla de maquinistes seria superior a la de fa un any.





La taxa de reposició aprovada en els anteriors pressupostos de l'Estat permetia la incorporació a Renfe de el 105% de les persones que van abandonar l'empresa el 2019, el que va suposar l'aprovació de 1.158 contractacions per al 2020, dels quals 550 han estat maquinistes.

Entre 2019 i 2020, la taxa de reposició total ha suposat l'aprovació de 2.190 noves incorporacions a Renfe, d'elles 1.000 han estat maquinistes.





La vigent llei de pressupostos de l'Estat preveu la reposició de el 110% de les persones que van abandonar l'empresa el 2020, el que comportarà un rejoveniment de la plantilla.