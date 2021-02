Darias demana a les comunitats autònomes que amplien les mesures "tot el possible"

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha demanat aquest dilluns a les comunitats autònomes que amplien les mesures contra la tercera onada de la pandèmia de Covid-19 "tot el possible", sempre que aquestes restriccions es troben dins el marc de l'actual estat de alarma i de l'estratègia nacional consensuada entre el Ministeri i les autonomies.





"Faig una crida a les comunitats autònomes a ampliar les mesures tot el possible dins de l'estratègia per contenir la propagació de virus i poder baixar les dades amb més rapidesa", ha apuntat la ministra en declaracions als mitjans de comunicació després de visitar la fàbrica de materials hospitalaris Becton Dickinson a San Agustín de Guadalix (Madrid), acompanyada per la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.





A l'igual que va assenyalar durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat i Consum de Congrés dels Diputats el passat divendres, Darias ha lamentat que, tot i la "tendència a la baixa" en el nombre de contagis, aquesta no és "tan accelerada" com volen les autoritats sanitàries. Malgrat mostrar el seu "reconeixement" a les CCAA, ha fet una "crida per ampliar les mesures tot el possible".





Preguntada sobre els objectius de Govern sobre la vacunació, Darias ha reiterat que la meta és aconseguir que el 80 per cent de les persones de més de 80 anys i amb el personal sanitari estigui immunitzat contra el coronavirus "com a molt tard al març" i que el 70 per cent del conjunt de la població adulta ho estigui com a molt tard el pròxim estiu.





"Sé que és un repte complicat però el Govern d'Espanya està bolcat en aquest repte. Mantenim els objectius", ha insistit, recordant que, un cop s'iniciï la segona fase de la vacunació es podrà avançar més ràpid ja que seran els ciutadans els que es desplacin als centres de salut per rebre la injecció, i no els equips d'infermeria que vagin al lloc de residència dels particulars.





Segons ha detallat, Espanya rebrà al febrer fins a 2,3 milions de dosis de les vacunes de Pfizer i Moderna, a les quals caldria sumar les d'AstraZeneca, aprovada aquest passat divendres a la Comissió Europea. "El punt d'AstraZeneca serà molt important. Esperem que les dosis de l'acord es mantinguin. Cada vegada tindrem moltes més dosis", ha esgrimit.





De la mateixa manera, ha avançat que s'espera que "en breu" Espanya pugui explicar "en un temps raonable" amb una altra vacuna, la de Janssen. "Tots voldríem que el ritme fos més ràpid però fa només un mes que van arribar per primera vegada les vacunes al nostre país", ha reconegut.





Sobre la fàbrica de materials hospitalaris de Becton Dickinson que ha visitat aquest dilluns, Darias ha ressaltat que resulta "tremendament important que aquestes empresa contribueixin a posicionar estratègicament a Espanya en la fabricació de productes sanitaris tan demandats durant la maleïda pandèmia".





Així mateix, ha recordat que aquesta planta, juntament amb altres dos que té l'empresa a Espanya, dissenya especialment xeringues de baix volum mort, utilitzades per aprofitar la sisena dosi dels vials de Pfizer-BioNTech.