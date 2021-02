14F. Sabater posa en dubte la Dui de Junts: "Com ho sostindrem?"

La candidata de la CUP a la Presidència de la Generalitat, Dolors Sabater, ha posat en dubte que es pugui garantir i consolidar la autodeterminació de Catalunya si l'independentisme supera el 50% dels vots després del 14F, però no aconsegueix majors suports: " Com ho sostindrem?"





La candidata de la CUP a les eleccions, Dolors Sabater / EP<br>









"Cal preguntar-se: això que estem prometent, com ho sostindrem? Què hi haurà de diferent, d'un dia per l'altre, al que hi ha hagut fins ara?" , Ha preguntat Sabater aquest dilluns en una roda de premsa organitzada per Efe, després que la candidata de Junts a les eleccions, Laura Borràs, prometés activar la declaració d'independència si l'independentisme supera el 50% després dels comicis.





Així, Sabater ha rebutjat aixecar una DUI "sense dir com es farà o posant-ho tot deixant-ho a mans d'una suposada taula de diàleg", i ha advocat per celebrar un referèndum amb suficients garanties com perquè es puguin sostenir els resultats, en les seves paraules.





En aquest sentit, ha alertat que en aquesta darrera legislatura també ha hagut més del 50% de suports independentistes a l'hemicicle de Parlament i al Govern i que, no obstant, "no s'ha avançat res en el dret a l'autodeterminació" .





Malgrat que aquesta iniciativa que no figura al programa electoral dels 'cupaires', Sabater ha expressat la seva voluntat de celebrar un referèndum vinculant i pactat amb l'Estat per aconseguir la independència com a màxim tard el 2025: "No cal que sigui el 2025 , pot ser abans ", ha matisat.

PACTES I INVESTIDURA

A l'ésser preguntada per si la seva formació donarà suport a un altre Govern d'ERC i Junts, ha replicat: "La CUP no facilitarà una investidura per fer el mateix que s'ha fet fins ara, perquè l'energia de l'1-O s'ha convertit en una batalla constant ".





Així, ha remarcat que després del 14F la CUP veurà factible "qualsevol escenari en què es pugui avançar cap a la independència dels Països Catalans 'alhora que s'avança cap a una economia que no estigui subjecta a interessos neoliberals".

PSC I Comuns

No obstant això, Sabater ha insistit que la CUP no facilitarà la investidura del candidat socialista Salvador Illa, perquè "encarna el 155 i fa polítiques absolutament de dretes".





I tot i que ha reconegut similituds i coincidències entre els programes electorals de la CUP i els comuns, Sabater ha criticat la formació estatge per no defensar l'amnistia per als líders independentistes empresonats per l'1-O i "el dret a l'autodeterminació no criminalitzable" .