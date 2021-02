Un conductor d'autobús de Tarragona és agredit per dos usuaris que no volien portar la mascareta

Un inspector de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona va ser agredit diumenge passat presumptament per dues persones que viatjaven en el transport públic municipal i que es negaven a posar-se la mascareta, segons un comunicat de l'Ajuntament aquest dilluns.





Imatge d'arxiu, autobús / EP





Els fets van passar quan la conductora de l'autobús en què viatjaven va demanar a aquestes persones, presumptament èbries, que es posessin la mascareta, i davant la seva negativa, la conductora va avisar un inspector.





L'inspector va obligar els passatgers a baixar del vehicle, i un cop fora, va ser presumptament agredit pels dos passatgers, que van fugir del lloc deixant-ho inconscient.





L'inspector va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII per ser atès, tot i que no el van ingressar i s'està recuperant favorablement.





El president de l'empresa EMT, Jordi Fortuny, ha declarat: "La nostra resposta és i serà sempre la mateixa en relació amb aquestes conductes, al nostre parer, del tot inacceptables: aplicarem tolerància zero a les agressions realitzades al personal dels serveis públics municipals ".





L'Empresa Municipal de Transports (EMT) s'ha coordinat amb la Policia Local per identificar els presumptes agressors el més aviat possible, i ha iniciat un procés de diàleg amb els treballadors per recollir les seves inquietuds i buscar solucions "per impulsar la seguretat en el seu lloc de treball ".