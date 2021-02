L'atur puja en 76.216 persones al gener, la pujada més baixa en aquest mes des de 2018

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va pujar en 76.216 desocupats al gener (+ 1,8%), el seu menor alça en aquest mes des de l'any 2018, quan es va incrementar en 63.747 persones, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.





Amb aquest repunt de la desocupació, el quart consecutiu després del dels mesos d'octubre, novembre i desembre de 2020, el volum total d'aturats ha arribat a l'acabar el primer mes de l'any la xifra de 3.964.353 desocupats, fet que suposa 710.500 aturats més que un any abans (+ 21,8%).





El Ministeri ha destacat que, tot i coincidir amb un "moment delicat" de la crisi sanitària i amb mesures restrictives de l'activitat econòmica, l'augment de l'atur al gener és un 15,5% inferior al del mateix mes de 2020, quan va pujar a una mica més de 90.000 persones. També és inferior al repunt registrat al gener de 2019, que va superar els 83.000 aturats.





D'acord amb la sèrie històrica, que arrenca l'any 1997, l'atur ha pujat en tots els mesos de gener sense excepció. El seu major alça en aquest mes es va produir el 2009, amb cas 200.000 aturats més. La de gener d'aquest any és, segons Treball, la quarta pujada més l'atur des de 2008.





La dada d'atur de gener, a l'igual que va passar en els mesos anteriors, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un ERTO, ja que la definició d'atur registrat no els comptabilitza com a desocupats.





En termes desestacionalitzats, l'atur registrat va baixar al gener en 17.544 persones, mentre que en l'últim any la desocupació acumula un augment de 710.500 persones, el que suposa un 21,8% més.





Al gener es van registrar 1.302.429 contractes, un 26,2% menys que en igual mes del 2020, dels quals 124.191 van ser indefinits, el 9,5% del total i un 30,6% menys que el gener del l'any passat.





Treball ha informat a més que la despesa en prestacions va arribar als 2.472 milions d'euros al mes de desembre, dels quals 768 milions van correspondre a prestacions per a treballadors en ERTO.