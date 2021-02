Gener tanca amb 739.000 treballadors en ERTO, 35.625 més que al desembre

El nombre de treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) va tancar el mes de gener a 738.969 persones, el que suposa 35.625 treballadors més que al desembre, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.





José Luis Escrivá (EP)





El Departament que dirigeix José Luis Escrivà ha destacat que aquesta xifra de gairebé 739.000 treballadors en ERTO "es manté estable des de principis de setembre tot i les majors restriccions administratives per afrontar la tercera onada de la pandèmia".





Així mateix, el Ministeri ha ressaltat que, en comparació amb el màxim de treballadors en ERTO que es va assolir a l'abril, els treballadors en ERTO s'han reduït en 2,9 milions de persones, gairebé un 80%.





Segons Seguretat Social, al gener va continuar produint-se un transvasament dels antics ERTO als establerts en el nou esquema de protecció que va entrar en vigor el passat 30 de setembre i que durava fins al 31 de gener. Aquest esquema s'ha tornat a prorrogar fins al 31 de maig sense moltes novetats.





D'aquesta manera, del total de treballadors en ERTO amb què es va tancar gener, 175.452 pertanyen als 'antics' ERTO, sense exoneracions a la Seguretat Social.





Per la seva banda, el nombre de persones incloses en els nous ERTO, amb exoneracions especials per a sectors 'ultraprotegits' i cobertura per a aquelles empreses afectades per les restriccions administratives, va totalitzar 486.332 treballadors al gener, gairebé el 66% del total.





D'ells, 262.785 persones pertanyen a sectors 'ultraprotegits' (dels quals 211.692 corresponen a la llista de CNAE i 51.093 a empreses de la seva cadena de valor), 40.479 es troben en un ERTO d'impediment i 183.068 en un ERTO de limitació d'activitat.





El decret de pròrroga dels ERTO aprovat a finals de setembre s'estenia fins al 31 de gener de manera automàtica els procediments per força major per a determinats sectors econòmics, i creava dues figures, els ERTO d'impediment de l'activitat i els ERTO de limitació d'activitat , a les que poden acollir-se totes les empreses, amb exoneracions que en alguns casos arriben fins al 100%.





Els ERTO de força major amb pròrroga automàtica es limiten a les empreses més afectades per la pandèmia l'activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09) que preveu la norma, amb exoneracions de quotes d'entre el 75% i el 85%. D'aquestes exoneracions també poden beneficiar aquelles empreses que, tot i que no formin part d'aquests sectors, es troben en la seva cadena de valor o el negoci depèn majoritàriament d'ells.





En el cas de les noves modalitats de ERTO vigents, a les que poden acollir-se empreses de qualsevol sector, es distingeixen dos tipus: els ERTO per impediment d'activitat com a conseqüència de restriccions adoptades per les autoritats (per exemple, les empreses d'oci nocturn) , i els ERTO de limitació d'activitat, destinats a les empreses que vegin alterada la seva activitat quan una autoritat local, autonòmica o estatal limiti, per exemple, els aforaments i els horaris.





En la regulació vigent fins al 31 de gener, els ERTO de limitació d'activitat anaven acompanyats d'exempcions de quotes d'entre el 70% i el 100%, mentre que els ERTO d'impediment de l'activitat contemplaven exempcions d'entre el 90% i el 100%.