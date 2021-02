La Unitat Omega de la Guàrdia Urbana de Badalona comença a treballar per millorar la seguretat a la ciutat

Aquesta setmana la Unitat Omega de la Guàrdia Urbana de Badalona torna a estar operativa amb l’objectiu de millorar la seguretat a la ciutat i donar resposta a aquelles situacions que requereixen una actuació immediata. La nova unitat està formada per 28 agents i 3 comandaments i es desplegarà en dues fases. En la primera, que s’inicia avui, la unitat està integrada per 14 agents i els 3 comandaments i patrullarà des de les 18 hores de la tarda fins a les 6 hores de la matinada els divendres i caps de setmana, i fins a les 2 hores de la matinada de dilluns a dijous. Un cop s’aixequi el confinament nocturn i es relaxin les mesures sanitàries derivades de la pandèmia, s’iniciarà la segona fase en què s’incorporaran els altres 14 agents, que ja han passat el procés de selecció corresponent i han rebut la formació necessària.









Cotxe de la Guàrdia Urbana de Badalona (EP)





La Unitat Omega té l’objectiu d’actuar tant en fets delictius com en situacions d’incivisme, com per exemple el consum d’alcohol a la via pública, el control de zones d’oci, les ocupacions d’espais públics que alteren la convivència veïnal, així com totes les mesures de restricció de la mobilitat que actualment estan vigent per la pandèmia de la Covid-19. A més, la unitat està organitzada per donar suport a les patrulles de la Guàrdia Urbana i serà imprescindible en aquelles actuacions que desbordin la capacitat operativa dels agents o quan hi hagi una emergència.





Concretament, la Unitat Omega exercirà funcions que corresponen plenament a les competències de les policies locals:





– Protegir o donar suport a edificis, organismes i autoritats de l'Ajuntament en casos que la situació ho requereixi i en emergències i/o desordres públics.





– Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat en la protecció de l'ordre en grans concentracions humanes, prestant auxili en els supòsits d'accident, catàstrofe o calamitat pública.





– Controlar les activitats regulades administrativament en la via pública.





– Vigilar i prevenir els delictes en les zones més conflictives de la ciutat, especialment aquells que poden causar alarma social.





– Fer complir les ordenances municipals.





– Controlar i vigilar aquelles activitats regulades administrativament en el territori, tant a la via pública com en establiments de pública concurrència, comercials i habitatges.





– Actuar en l'àmbit de la seguretat en aquelles intervencions en les quals el factor immediatesa el requereixi, així com en els propis de la Guàrdia Urbana.





– Col·laborar amb les institucions o departaments competents en problemàtiques socials en les quals es requereixi la intervenció de la Guàrdia Urbana.





– Coordinar-se amb les unitats centralitzades de la Guàrdia Urbana així com amb la resta de cossos policials





L’alcalde Xavier Garcia Albiol ha destacat la importància de què l’Omega torni a patrullar per “assegurar que tots els veïns i veïnes de Badalona tenen major seguretat a tots els barris i gaudeixen de la seva vida de la ciutat amb tranquil·litat”. Garcia Albiol ha explicat que “aquesta unitat sempre ha estat molt valorada i apreciada pels veïns de la ciutat per la seva eficiència i per això era una prioritat del nostre govern tornar-la a posar en funcionament per donar resposta als problemes de seguretat que hi ha en algunes zones conflictives d’alguns dels barris de la ciutat”.