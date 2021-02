Jutgen una dona acusada de cobrar durant gairebé 30 anys la pensió de la seva mare morta

Font: EP





La Fiscalia de Madrid sol·licita dos anys de presó per a una dona que durant gairebé trenta anys va estar cobrant la pensió de jubilació de la seva mare que havia mort el 1987.





El representant del Ministeri Públic li imputa un delicte continuat d'estafa a el temps que li reclama 129.539 euros en concepte de responsabilitat civil. El judici se celebrarà aquest dimarts.





L'escrit d'acusació assenyala que HMS, mare de l'acusada, tenia reconeguda per la Seguretat Social una pensió de jubilació que en a l'any 2008 ascendia a 528 euros mensuals.





Aquesta quantia s'anava incrementant anualment d'acord amb la corresponent revalorització de les pensions públiques, "aconseguint al gener de 2015 la xifra de 634.50 euros al mes".





Els diners que percebia HMS per la seva pensió era ingressat tots els mesos en el compte corrent d'una entitat bancària de la qual ella mateixa era titular i en la qual figurava l'acusada com a única persona autoritzada.





Arran de la mort de la seva mare el 1987, MCM va ocultar aquesta circumstància tant a la Seguretat Social com a l'entitat bancària "i va permetre fins a gener de 2016 continuaran ingressant de forma indeguda i sense solució de continuïtat, en la referida compte corrent, les quanties mensuals corresponents a la pensió de la qual havia estat beneficiari HMS ".





A partir de 2015 esmentada la pensió va començar a abonar-se en un altre compte la seva titular era MCM i sense que hi hagués cap altra persona autoritzada. En aquest compte es va arribar a ingressar quatre mensualitats.





Així, des de la mort de la mare de l'acusada i fins al març de 2015 es van realitzar "múltiples" operacions de reintegrament d'efectiu mitjançant llibreta en caixer "amb càrrec al compte en què s'ingressava indegudament la pensió esmentada, ascendint la quantitat de la qual es va disposar a 94.894 23 euros ".





Quan es va iniciar el corresponent procediment administratiu de retrocessió, la Seguretat Social va aconseguir el reintegrament per part de l'entitat bancària de 34.644 euros, corresponents a les pensions dels últims quatre anys, "no sent possible la dels anys anteriors per no permetre-ho la normativa aplicable ".