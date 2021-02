Sánchez presideix la "foto de família" del nou Consell de Ministres després de l'entrada d'Iceta i Darias

El cap de Govern, Pedro Sánchez, ha presidit aquest dimarts al Palau de la Moncloa la foto de família del seu nou Executiu, després de la incorporació de Miquel Iceta i el canvi de cartera de Carolina Darias, així com la primera reunió del seu renovat gabinet.





Per primera vegada Iceta s'ha assegut al Consell de Ministres després de la seva designació al capdavant de Política Territorial i Funció Pública, mentre que Darias, que era la titular d'aquest departament, ha ocupat el lloc en el qual fins fa uns dies estava Salvador Illa al front de Sanitat.





Sánchez presideix aquest dimarts la "foto de família" de el nou Govern.





Abans d'accedir a l'edifici de Consell de Ministres, Iceta i Darias, per aquest ordre, han arribat caminant uns metres fins a la porta i han posat per als informadors gràfics mostrant les seves respectives carteres.





Han accedit a l'interior i poc després han tornat a sortir al costat de Sánchez i la resta d'integrants de Govern per a la tradicional foto de família de cada nou Executiu.





El president i els seus 22 ministres s'han repartit en quatre files a l'escalinata exterior, amb màscares i més distanciats del que és habitual per complir amb els protocols sanitaris a causa de la pandèmia de coronavirus.





Carolina Darias, flamant titular de Sanitat, aquest dimarts, abans de la "foto de família"





Sánchez s'ha situat a la primera fila acompanyat pels seus quatre vicepresidents (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño i Teresa Ribera) mentre que Iceta i Darias s'han col·locat junts en un extrem de la tercera fila.





A continuació tots ells han accedit a l'interior per iniciar la primera reunió de el nou Consell de Ministres.





Miquel Iceta, nou ministre de Política Territorial i Funció Pública aquest dimarts.





A la reunió està previst que, entre altres assumptes, s'aprovi el reconeixement de la covid-19 com a malaltia professional per als sanitaris, una situació fins ara reconeguda com a contingència professional derivada d'accident de treball.





El nou Govern és el segon de la legislatura, i l'entrada d'Iceta i el canvi de cartera de Darias han suposat la primera modificació de l'Executiu de coalició.