14F. Fernández (PP) veu amb bons ulls la asimetria entre CCAA en les restriccions contra la Covid

Alejandro Ferández amb Pablo Casado (EP)





El candidat de PP a les eleccions catalanes deL 14F, Alejandro Fernández, ha dit veure amb bons ulls les diferències entre comunitats autònomes --especialment entre Galícia i la Comunitat de Madrid-- pel que fa al grau de restricció en les mesures contra la pandèmia de Covid-19: "Cada comunitat té unes característiques, incidència i teixit productiu molt concret".





En una entrevista a Antena3 recollida per Europa Press, Fernández sí que ha donat suport a les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Catalunya --que va dir que era un delicte, amb el clima català, tenir-ho tot tancat-- : el candidat ha lamentat que en cap comunitat s'han aplicat mesures "amb la severitat i crueltat amb els sectors productius de la cultura, l'oci, la restauració o l'hostaleria" com a Catalunya.





"No es pot exigir a la gent triar entre menjar i respirar, que és obligar-te a triar entre salut i economia", ha reflexionat, afegint que aquests sectors representen el 20% de l'economia catalana.





D'altra banda, Fernández ha negat estar preocupat per la proximitat en intenció de vot amb Vox que prediuen les enquestes, i ha dit: "L'únic 'sorpasso' que m'inquieta és el que vull fer-li al separatisme".





El popular ha afirmat així mateix que "hi ha altres que han nascut exclusivament per fer-li OPA al PP", i ha definit la seva formació com l'únic partit, en la seva opinió, capaç d'exercir d'alternativa a PSC i als partits independentistes.