L'Exèrcit de Birmània suspèn el trànsit aeri internacional fins l'1 de juny després del cop d'estat

L'Exèrcit de Birmània ha emès una ordre per suspendre fins l'1 de juny el trànsit aeri internacional al país, després del cop d'estat militar de dilluns contra la fins llavors líder de facto del país, Aung San Suu Kyi.





Segons recull el diari birmà 'The Myanmar Times', els militars han publicat una nota que obliga tots els pilots a no volar sense permís al país, una ordre que s'estén fins el 31 de maig a les 23.59 hores (hora local).





Així mateix, l'Exèrcit ha revocat tots els permisos d'enlairament i aterratge des de Birmània, la qual cosa inclou els vols humanitaris, segons aquestes informacions. Després del cop, els militars han decretat l'estat d'emergència durant un mes.





D'altra banda, la Lliga Nacional per a la Democràcia (NLD) ha reclamat l'alliberament immediat de Suu Kyi i la del president del país, Win Myint, com també de la resta de membres del Govern.





El Comitè Executiu Central del partit ha recalcat que el cop viola la Constitució i "ignora la sobirania del poble", tal com ha recollit el diari birmà 'The Irrawaddy'. Així, ha reclamat a l'Exèrcit que reconegui els resultats de les eleccions i torni a convocar el Parlament.