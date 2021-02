Començament de la fi de la "Era Oliu" al Banc de Sabadell

Mentre el president de Banc de Sabadell, Josep Oliu no aclareix si es retirarà definitivament quan finalitzi el seu mandat actual, la d'aquest dilluns ha estat l'última roda de premsa de el director financer Tomàs Varela i de el conseller delegat Jaume Guardiola com executius de l'entitat. Dues destacades sortides que s'uneixen a la de l'conseller executiu Josep Lluís Negro Rodríguez, fa quatre mesos.





El diari Hispanitat remarca el resum realitzat, aquest dilluns, per Jaume Guardiola del seu pas pel Sabadell en ocasió de la presentació de resultats de l'2020. Un Guardiola que va arribar amb la crisi de les 'subprime' i se'n va amb el Covid. "De crisi a crisi i tir perquè em toca", ha afirmat l'encara conseller delegat, durant la presentació de resultats 2020 de l'Sabadell.





"Guardo molts moments bons i altres no tant, després de 42 anys en aquest sector, que no sempre és gratificant", ha explicat. Guardiola es jubila als 64, però es mantindrà com a president de Sabadell Mèxic.





També es marxa Tomàs Varela, que va arribar el 2001 per pilotar la sortida a borsa de banc. Varela ha estat un dels pilars de l'era Guardiola i home de la seva màxima confiança. Però a diferència de l'CEO, Varela seguirà en actiu, no es jubila.





L'altra sortida rellevant no s'ha esmentat aquest dilluns, però va ser la que va marcar un abans i un després: la de l'conseller executiu Josep Lluís Negro Rodríguez. Com va avançar Hispanitat, Negre tenia criteri i no és que la resta no en té, és que el seu influïa molt tant a Guardiola com a Oliu. El seu adéu va precipitar les coses.













El rotatiu Hispanitat destaca que amb la propera Junta General d'Accionistes començarà una nova etapa, amb Josep Oliu com a president no executiu, César González-Bueno com a conseller delegat i amb Leopoldo Alvear com a director financer. L'actual cap financer de Bankia arribarà de la mà de González-





Bueno i amb el vistiplau d'Oliu, que ha ressaltat el rejoveniment de la cúpula. Ara bé, ell, als seus 72 anys, seguirà a el front de l'banc amb unes atribucions que encara avui s'estan negociant. Una cosa curiós perquè habitualment, quan s'acorda una Presidència no executiva s'acorden a el mateix temps les seves atribucions.





El Sabadell executa la reconversió més dura de tota la banca





En qualsevol cas, Oliu no ha volgut posar nota a la seva etapa com a executiu: "Jo no deixo el banc. No és el moment de fer balanç ", ha respost. Tampoc ha aclarit si es jubilarà quan finalitzi el seu actual mandat, el 2022, o seguirà a l'capdavant de l'entitat: "Encara no s'ha pres cap decisió a l'respecte", ha assenyalat.





Podem esperar més canvis en la primera línia executiva? Depèn del que decideixi González-Bueno en les properes setmanes i mesos. De moment ha nomenat a Alvear, però no cal descartar més moviments en un equip que haurà de portar a terme el nou pla estratègic de l'banc, que serà presentat després dels resultats del primer trimestre. Una cosa està clara, a el menys de moment: el Sabadell seguirà en solitari. "El tema de l'BBVA pertany a l'passat i ara el banc no preveu cap operació corporativa", ha assenyalat Oliu.





Ni fusions ni adquisicions en els pròxims tres anys. Tampoc contempla, de moment, la venda de l'britànic TSB. Els raïms estan verds i primer cal consolidar la bona evolució mostrada després dels problemes de la plataforma tecnològica.





Amb la sortida de Negre, Guardiola i Varela ha començat el final de l'era Oliu emfatitza el rotatiu Hispanitat.