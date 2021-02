Més de 5.100 alumnes es beneficien del programa de FP per a l'ocupabilitat de Fundació Naturgy

Fundació Naturgy treballa al costat de Catalunya i sis comunitats autònomes més per actualitzar continguts curriculars de FP relacionats amb l'energia, per tal d'adequar-los a les necessitats reals de les empreses i de la societat, en el marc de la transició energètica actual. L'objectiu últim és millorar la preparació dels alumnes per accedir a l'mercat laboral i millorar la seva ocupabilitat. Aquest curs 2020-21, més de 5.100 alumnes de 65 centres educatius s'estan beneficiant d'aquest programa.





El programa de Formació Professional per a l'ocupabilitat de Fundació Naturgy està alineat amb l'Estratègia de Transició Justa de l'MITECO, que busca generar polítiques actives d'ocupació i formació professional per al treball coordinat entre administracions i agents socials. Així mateix, respon també a el concepte de formació professional verda, que per al MITECO requereix d ' "una atenció específica per les transformacions que suposarà l'ecologització de l'economia en els perfils professionals".













La directora general de Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, explica que, amb aquests cursos de Formació Professional, "garantim la transferència de coneixement tècnic especialitzat en matèria d'energia i mostrem el nostre compromís amb els nous professionals de sector, amb l'objectiu que aquests millorin seva ocupabilitat i siguin capaços d'aportar més valor, garantit la transició energètica i la sostenibilitat ".





La fundació de la companyia energètica col·labora amb les conselleries d'Educació d'Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i Galícia. En coordinació amb elles, ha contribuït a l'actualització de cicles formatius relacionats l'edificació i rehabilitació sostenible, el gas renovable, la mobilitat sostenible i la vulnerabilitat energètica.





Els alumnes reben un diploma acreditatiu que els donarà un valor diferencial davant d'altres graduats de les seves mateixes famílies professionals.

Fundació Naturgy ha realitzat també la formació de professorat, i ha cedit materials didàctics i equipaments per treballar a les aules.





Fundació Naturgy





El programa de Formació Professional per a l'ocupabilitat part de l'ampli catàleg formatiu de Fundació Naturgy dirigit a docents, escoles i professionals de sector que necessiten actualitzar la seva formació. La seva tasca en l'àmbit divulgatiu compta amb el reconeixement i col·laboració d'institucions de referència en l'àmbit de l'educació i la investigació com la FECYT i el CSIC, així com la Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid i el Consorci d'Educació de Barcelona, entre altres.





La Fundació, fundada el 1992 per la companyia energètica, promou el debat seriós i rigorós sobre temes relacionats amb l'energia i el medi ambient, a través de seminaris, publicacions i informes, i desenvolupa programes d'acció social per pal·liar la pobresa energètica en el marc de el Pla de Vulnerabilitat de Naturgy.