14F. Borràs (Junts) afirma que només activarà la DUI si disposa de "tota la força per no haver de recular"

Laura Borràs (EP)





La candidata de Junts a les eleccions catalanes, Laura Borràs, ha condicionat aquest dimarts l'activació de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) a "tenir tota la força per no haver de recular" i ha aclarit que activar-no equival a aixecar-la.





"No entrem en el marc mental espanyol", ha reclamat la candidata de Junts a la Presidència de la Generalitat en una entrevista a TV3, recollida per Europa Press, en què s'ha referit al full de ruta del partit per activar la DUI si els independentistes superen el 50% dels vots.





No obstant això, ha afegit que no renuncien al diàleg amb l'Estat però deixant clar que ha de passar per l'aprovació de l'amnistia, com a punt de partida, i per l'exercici de el dret a l'autodeterminació.





Després de reiterar que volen impulsar un procés "inclusiu de culminació de l'1-O", ha sostingut que el volen fer amb tots els partits independentistes que vulguin sumar-se a això, al preguntar-li si compta també amb el PDeCAT.





SOBRE LA CUP





D'altra banda, ha emplaçat la CUP a decidir si està "a la banda de la injustícia espanyola o de la democràcia catalana" després que el seu cap de llista, Dolors Sabater, hagi qüestionat que la puguin investir com a presidenta si segueix investigada pel suposat fraccionament de contractes quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes.





"La CUP ha de prendre les seves decisions", ha subratllat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, on ha admès que aquest cas, que està en mans de Tribunal Suprem i que podria derivar a el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) quan deixi el Congrés, vol condicionar la seva vida, la seva llibertat i l'ànim dels seus familiars.





"Quan el Tribunal Suprem es posa no es posa per poc. Apareixen els 15 anys de presó com a amenaça. Com que no hi ha cas i això no hauria de passar en un país democràtic, intento que no em condicioni en res", ha assegurat també en una altra entrevista a Catalunya Ràdio.





Al preguntar què passarà si la inhabiliten i si Junts treballa en alternativa per mantenir la Presidència la Generalitat en cas de guanyar, Borràs ha rebutjat pensar en un escenari "que no hauria d'existir perquè, com no hi ha cas, no hauria d'haver inhabilitació". "El partit té pensat treballar amb la candidata que té perquè treballem en un marc mental català", ha remarcat.