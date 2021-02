Mor Hal Holbrook, el llegendari actor de 'Tots els homes del president', als 95 anys

Hal Holbrook, llegendari actor nord-americà nominat a l'Oscar en 2007 com a millor actor de repartiment per 'Cap a rutes salvatges', ha mort als 95 anys. L'intèrpret, que segons va informar la seva assistenta personal, Joyce Cohen, a The New York Times, va morir el passat 23 de gener al seu domicili de Berberly Hills, va interpretar a 'Gola profunda' en 'Tots els homes del president' i va aparèixer també en petits papers en sèries més recents tan populars com 'Los Soprano', 'El Ala Oest de la Casa Blanca' o 'Fills de l'Anarquia'.









Nascut a Cleveland, Ohio, el 17 de febrer de 1925, Hal Holbrook es va llaurar durant dècades una sòlida carrera en el món de la interpretació alternant cinema, televisió i teatre. Va ser en aquesta última disciplina on va passar a la història amb 'Mark Twain Tonight!', Un monòleg sobre el llegendari autor de 'Les aventures de Huckleberry Finn' escrit pel mateix Holbrook i que va estar interpretant, amb enorme èxit, durant més de seixanta anys per teatres de tot el món.





A la gran pantalla va treballar a les ordres de grans directors com Sidney Lumet a 'El grup' (1966), Fred Zinnemann a 'Julia' (1966), John Carpenter a 'La boira' (1980), George A. Romero a ' Creepshow '(1982), Oliver Stone a' Wall Street '(1987), Sydney Pollack a' La tapadora '(1993), Gus Van Sant a' Terra promesa '(2012) o Steven Spielberg a' Lincoln '(2012).





Però sens dubte, els seus treballs més recodados al cinema van ser, primer el de l'confident que va destapar el cas Watergate 'Gola profunda' al costat de Robert Redford i Dustin Hoffman en el thriller polític 'Tots els homes del president' de 1976 dirigit per Alan J. Pakula, i després el seu paper a 'Cap a rutes salvatges' film dirigidio per Sean Penn en 2007 amb el qual va rebre la seva única nominació a l'Oscar com a millor actor de repartiment i es va convertir, als 82 anys, en l'actor de més edat en optar a l'guardó. Un guardó que finalment va ser per a Javier Bardem pel seu paper com a assassí en sèrie Anton Chigurh a 'No es país para viejos' dels germans Cohen.





En la seva llarga trajectòria Holbrook també va acumular notables títols a la petita pantalla, amb treballs molt destacats que li van valer ni més ni menys que cinc premis Emmy per 'Els atrevits: El senador' (1970), 'Lincoln' (1974), ' Portrait of America '(1983) i dos pel telefilm' Poble '(1973). També va tenir petits papers en sèries tan populars com 'L'ala oest de la Casa Blanca', 'Los Soprano', 'Fills de l'anarquia', 'Hawaii 5.0' o Anatomia de Grey '.