A presó per portar 36 quilos de marihuana i fugir dels Mossos a Mollet

Un home de 39 anys ha ingressat a la presó per presumptament conduir sense carnet de cotxe, portar 36 quilos de marihuana a l'interior del seu vehicle i fugir dels Mossos conduint de manera temerària a Mollet de Vallès (Barcelona).









Segons un comunicat aquest dimarts, els fets van passar la tarda de diumenge passat, al voltant de les 17.40 hores, quan els agents de trànsit es disposaven a detenir un vehicle que circulava per l'autopista AP-7 pel tercer carril, mentre que en els dos carrils de la dreta no circulava cap vehicle, i el conductor estava parlant per telèfon.





A la sortida de l'autopista, el conductor va avançar per la dreta a gran velocitat a la patrulla de trànsit, i va circular contra direcció per diversos carrers fins que va ser envestit per un vehicle, després del que va sortir de el cotxe i va fugir corrent.





Els Mossos el van detenir uns 300 metres de l'accident, i al registrar el vehicle, van observar que a l'interior transportava 36 quilos de marihuana i no disposava de permís de conduir, pel que va ser arrestat.





El detingut, sense antecedents, va passar dilluns passat a disposició judicial, i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.