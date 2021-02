14F. El 40% de l'electorat de l'Hospitalet votarà en un col·legi diferent de l'habitual

El 40% de l'electorat de l'Hospitalet de Llobregat -65.176 persones- votarà en un col·legi diferent de l'habitual el proper 14 de febrer per la desaparició del seu o per un canvi parcial que afecta només a algunes taules per les mesures contra la Covid.









En aquests comicis, als quals estan cridats 173.629 persones a l'Hospitalet -2409 d'elles per primera vegada--, s'ha augmentat a 268 les meses electorals (una més que en convocatòries anteriors) i el nombre de col·legis passa de 49 a 59 per l'aplicació de les mesures sanitàries, ha informat el consistori aquest dimarts en un comunicat.





Així, s'han hagut d'habilitar nous equipaments com col·legis electorals: hi ha espais que es mantenen igual, altres redueixen el nombre de taules i un tercer grup ha estat substituït per un altre equipament de referència de al mateix barri.





Els equipaments que s'incorporen com a col·legis electorals són el Casal de Gent Gran Ca n'Arús i La Farga (al districte 1); Casal de Gent Gran de la Torrassa, l'Antic Cinema Romero, al Poliesportiu Municipal Fum d'Estampa i Torre Barrina (al districte 2); i la Biblioteca Plaça d'Europa, Can Trinxet, el Casal de Gent Gran de Santa Eulàlia, al Centre Cívic Santa Eulàlia i Gornal Activa (al districte 3).





Al districte 4, l'escola bressol La Casa de les Flors, al Centre Cívic Ana Díaz Rico, l'Esplai la Florida i al Mercat de la Florida; al Districte 5, al Casal de Gent Gran Pubilla Cases; i al districte 6, el EMMCA, al Poliesportiu Municipal Gornal i al Poliesportiu Municipal Bellvitge Sergio Manzano.





L'Ajuntament notificarà per carta a totes les persones que han de votar en un col·legi diferent de l'habitual i penjarà cartells informatius a les porteries afectades i en els col·legis que deixen de ser seu electoral, amb les dades del nou equipament habilitat.





El municipi mobilitzarà durant la jornada electoral del 14 de febrer unes 300 persones, que vetllaran pel compliment de tots els requisits i mesures de seguretat que figuren en els protocols del Procicat.