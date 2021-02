"Ruta d'escapament": el record de qui va tenir un pare nazi i genocida

Llevat que per circumstàncies de la vida no hagi pogut ser així, la veritat és que tots guardem una imatge dels nostres pares que, com han estudiat els psicòlegs, és canviant. Admirativa quan som nens, posada en qüestió d'adolescents, progressivament comprensiva d'adults i possiblement idealitzada quan arribem a vells. Aquesta és una pauta que admet innombrables excepcions, és clar. Però ¿quina seria la memòria del nostre pare si un dia vam descobrir que, al marge de la seva conducta afectuosa i irreprotxable en la vida familiar, va ser paral·lelament un genocida capaç de carregar sobre la seva consciència l'assassinat de milers o milions, de persones?





Aquest és el gran interrogant que planteja Philippe Sands a "Ruta d'escapament" (Aliança editorial) quan explica com, de casualitat, va arribar a la ciutat, avui ucraïnesa de Lviv (Lwow en polonès, Lemberg en alemany, Leópolis en espanyol) a la que havia nascut el seu avi, per dictar una conferència sobre els conceptes jurídics del genocidi. La mort de la seva família en l'Holocaust va portar a investigar sobre quatre personatges implicats en aquella tragèdia i a conèixer posteriorment a Niklas Frank, fill de l'governador nazi de la polinia ocupada per Alemanya, gràcies a l'acció van morir quatre milions de jueus, entre ells els seus cercles pròxims. I com pel fil es treu el cabdell, Niklas el va conduir fins a Horst Wächter, fill al seu torn de jerarca nazi, Otto, que havia col·laborat amb el seu pare, primer a Cracòvia i després com a governador de la província sufragània de Galitzia, la capital era precisament Lemberg.





"De veritat el meu pare era un criminal?" és la pregunta que li va formular Horst quan Sands va arribar a conèixer-lo. Perquè tant ell, com la seva mare Charlotte (que també havia estat una nazi acèrrima) mantenien un record diferent. "La seva mare no ho creia i ell va adoptar una solució de compromís que li permetia veure a Otto en termes més benèvols". És a dir, que el fill no desmentia el compromís polític del seu pare, ni les funcions que havia exercit, ni tampoc va deixar de censurar l'assassinat d'éssers innocents, però estava convençut que la seva responsabilitat va ser només governativa i no repressiva, aspecte que creia quedava en mans de les SS. Però Sands puntualitza que "no hi havia cap indici d'Otto no estigués encantat de treballar-hi, encara que posteriorment Charlotte i afirmaria que en realitat a ell mai li havia agradat molt aquest treball i que aquell era un lloc on« segurament veia coses que no podia canviar , que es decidien en contra dels seus principis »".





Sands estudia l'executòria d'aquest austríac que es va adherir aviat a el partit nazi, va estar implicat en el pustch de 1934, va col·laborar amb Seyss-Inquart (padrí de Horst) en l'Anschluss i en la nazificació subsegüent del seu propi país, responsabilitzant-se de la depuració del funcionariat d'origen jueu, tasca en la qual no va ser indulgent i fins i tot en alguns casos es va acarnissar. Destinat a Cracòvia, va ordenar la deportació de 120 catedràtics polonesos i va aplicar sense parpellejar l'execució ordenada per Berlín de 50 polonesos en represàlia per la mort de dos policies alemanys. Per tot això "se li va considerar i se li segueix considerant encara (a Polònia) com un home caracteritzat per la seva brutalitat". Destinat a Galitzia, va desenvolupar amb una política que en alguns aspectes semblava més benèvola i liberal i va suscitar la col·laboració ucraïnesa en l'esforç de guerra amb la creació d'una Divisió Waffen SS, el que va portar al seu fill a afirmar que en aquesta zona es guardava un bon record de la seva gestió.





Quan mig segle després de la fi de la guerra es va estrenar la pel·lícula "A nazi legazy. What our father did "en què es tractava de la responsabilitat de Hans Frank i Otto Otto Wächter, es van manifestar dues postures oposades en relació al record que cadascú tenia del seu propi pare. "Jo estic en pau amb el meu pare perquè vaig reconèixer els seus crims" va dir el fill de Frank, mentre que Horst entenia per què alguns consideraven a Otto còmplice de crims, encara que l'eximia de responsabilitat directa i deia «Jo no acceptaria el sistema, però accepto a aquest pare com el meu pare ". Era la teoria del "nazi bo".





A la segona part de el llibre Sands estudia amb abundància de documents i testimonis la forma en què Wächter, que havia finalitzat la guerra destinat a Itàlia amb la República de Saló, va tractar de fugir de la justícia dels vencedors, ocultant-amb un altre antic SS a les muntanyes d'Àustria i recalant finalment a Roma des d'on va tractar de fugir a Amèrica amb ajuda de la Creu Roja i del Vaticà. Objectiu que no va poder aconseguir perquè va morir en estranyes circumstàncies. ¿Malaltia, infecció o assassinat per enverinament premeditat en venjança dels seus crims? Un dubte que queda en l'aire.