Interceptat a la Jonquera un camió tràiler amb 162 quilos de marihuana

Efectius de la Policia Nacional realitzen controls a La Jonquera (Arxiu EP)<br>





La Policia Nacional ha interceptat a la Jonquera (Girona) un camió tràiler amb tres furgonetes d'alta gamma presumptament robades i 162 quilos de cabdells de marihuana al seu interior, i el conductor ha estat arrestat.





Segons un comunicat aquest dilluns, el destí de la droga i dels vehicles era Alemanya, on s'anaven a vendre al mercat negre, i l'organització, que s'assentava entre Madrid i Toledo, captava persones per llogar furgonetes i, posteriorment, ocultar-les en naus industrials on se'ls retiraven les plaques de matrícula i les carregaven amb marihuana envasada a el buit.





Les primeres indagacions van tenir lloc quan els agents van saber d'una organització assentada a Madrid i Toledo, que presumptament estava intentant captar persones que poguessin acudir a empreses de lloguer de vehicles d'alta gamma, donant aparença d'un nivell de vida elevat, i engalipar als comerciants d'aquestes agències i guanyar la seva confiança.





RETIRAVEN MATRÍCULA I LOGOS





Quan els vehicles ja eren de l'organització, procedien a retirar les plaques de matrícula i els logos de les diferents empreses de lloguer per tal de llevar-los qualsevol marca que puga identificar-los, i els carregaven de marihuana, en bosses de 60 litres de capacitat cadascuna .





Un cop preparades les furgonetes amb la droga al seu interior, les transportaven suposadament en camions tràiler fins a Alemanya per comercialitzar la substància estupefaent i vendre posteriorment els vehicles robats.





Els agents van seguir un camió fins a aconseguir interceptar en el moment que es disposava a sortir d'Espanya per la Jonquera: a l'registrar-lo, van trobar en el seu interior 162 quilos de marihuana i tres furgonetes d'alta gamma, i van detenir el conductor.





L'operació continua oberta a l'espera d'identificar la resta dels responsables de l'organització criminal, així com els llocs utilitzats per ocultar els vehicles sostrets.