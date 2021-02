Les inversions de Messi no acaben de funcionar

La publicació detallada de l'últim faraònic contracte signat per Messi ha aconseguit posar d'acord amb els tres candidats a la presidència del Barça que sostenen que Leo genera molt més del que cobra, en tots els sentits, i que desitgen la seva continuïtat al club blaugrana . Una altra cosa són les inversions de l'futbolista que no acaben de funcionar tot i guanyar més de 300.000 euros a el dia en els últims quatre anys.





La secció "Vanitatis" de "El Confidencial" incideix en els ruïnosos negocis de Leo que gairebé no té res, curiosament, a Espanya. El seu nom no apareix en el Registre Mercantil, tot i que hi ha empreses vinculades a la seva persona ia la seva família.





Què fa Messi amb tants diners? On ha invertit aquests més de 550 milions d'euros que ha guanyat en les últimes quatre temporades es pregunta Vanitatis?





Només una petita part d'aquestes guanys ha prosperat en forma de negoci a Espanya: el 2018 es va associar amb MiM Hotels, propietat de el Grup Majestic, i tenen ja quatre hotels meravellosos, un a Sitges, un altre a Mallorca, un altre a Eivissa i l'últim a obrir, a la Vall d'Aran.





Mals temps per al turisme, tot i que aquestes són les joies de la corona dels seus negocis, aventures empresarials que ha intentat en sectors tan diversos com la restauració, l'immobiliari i el tèxtil.









Tot i que cal matisar: en MiM no apareix Messi per enlloc, només els seus familiars i les empreses que gestionen o Rodrigo, un dels seus germans, o Jordi, el seu pare. Condemnat per no declarar a Hisenda, el nom de Leo Messi s'usa en una infinitat d'empreses, també en el d'una fundació, però el seu paper real i oficial és gairebé nul.





Ni a la Fundació Leo Messi, ni a Leo Messi Management SL ... Res, el seu paper en aquestes societats és inexistent. Com ho és en el Registre de la Propietat, on les seves empreses no tenen propietats i al seu nom només es compta la casa en què viu (així era al menys fins fa uns mesos).





ostentació casolana





La de Castelldefels, recorda Vanitatis, és una mansió de dos milions d'euros a la qual no falta detall, des dels sofàs de vellut gris fins a les cortines a joc, amb molts coixins, paper daurat i florejat a les parets ... Tot molt modern i a el gust dels futbolistes, que solen decorar les seves cases de manera que es noten els seus (altíssims) ingressos en cada detall.





La casa està a Castelldefels, al barri de les Heras, a la urbanització Bellamar, on també viuen Suárez i Rakitic. La casa té piscina privada en un enorme jardí i pista de tennis, afició que comparteix amb Antonela Roccuzzo, la seva dona.





Després de repassar la seva única propietat espanyola, tornem, doncs, als seus negocis. Com amb les propietats, Leo Messi ja no apareix en el Registre Mercantil, on hi ha nombroses empreses relacioandas amb la seva família, cadascuna amb un objecte social diferent. Jordi, el seu pare; Rodrigo, el seu germà; Antonela, la seva dona, i el mateix jugador en el passat, tots han participat en algun negoci, des de restaurants a sabateries, ia excepció dels hotels, cap ha prosperat.

¿A Argentina?





Hi ha mitjans que assenyalen que té empreses i propietats a l'estranger, fins i tot afirmen que el gruix dels seus interessos econòmics està a l'Argentina, on tindria botigues de roba i edificis complets. Però des Vanitatis no hem pogut confirmar aquest extrem. Sí que podem confirmar que en la seva carrera d'empresari ha hagut de tot, èxits, com els hotels, i decepcions.





L'última va arribar fa uns mesos amb una empresa dedicada a la gestió immobiliària, El Racó de Rosario SL, empresa amb la qual també va gestionar un fracassat restaurant. Va ser una de les grans aventures de l'jugador de el Barcelona, i de les més publicitades: 1.000 metres quadrats al centre de Barcelona, amb el que el seu germà es va associar amb els germans Iglesias, famosos per restaurants com el Full Santa, d'Albert Adrià, i l'estació central, a Miami.





Amb els Messi van crear el restaurant Bellavista de el Jardí de el Nord, que havia de convertir-se en símbol del bon menjar al carrer Enric Granados, una de les zones més freqüentades de Barcelona. Però en 2018 el restaurant va canviar els seus objectius i va passar a ser només un lloc per banquets, fins que finalment va tancar. De res va servir que el futbolista i la seva família estiguessin darrere de l'negoci.









La denominació El Racó de Rosario SL és la de la societat amb la qual la família va crear el restaurant i que també es dedicava a la gestió de béns immobles. Es va crear el 2008, amb Leo i Rodrigo d'administradors solidaris, i amb l'objecte d'arrendar béns immobles. L'últim any en el qual van presentar comptes va ser en 2010.





L'empresa portava anys registrant pèrdues, de gairebé 20.000 euros en els seus exercicis comptables, fins que en l'últim, el de 2018, van presentar uns números vermells de 355.386 euros. El patrimoni net de la societat era de mig milió d'euros i el seu capital social, de 753.000. I per llavors, Leo ja no apareixia per enlloc.





No ha estat l'única empresa fallida de la família, dèiem. La dona de l'argentí, Antonela Roccuzzo, es va associar amb la dona de Luis Suárez, Sofia Balbi, per obrir una sabateria de luxe a l'avinguda Diagonal de la capital catalana. Els comptes mai van ser positives i a el poc temps d'obrir, tancar, amb els números vermells i una vida poc brillant a la ciutat. En els seus tres anys de vida no van aconseguir remuntar els comptes en negatiu i van baixar la persiana. Això que diuen de 'diners crida a diners' no és sempre així.