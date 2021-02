Mor una dona de 38 anys després de ser atropellada per una moto a Granollers

SEM (EP)





Una dona de 38 anys, veïna de Granollers (Barcelona), va morir aquest dilluns a l'Hospital de la Vall d'Hebron, després de ser atropellada per una motocicleta de gran cilindrada en la intersecció dels carrers Ramon Llull i Ponent de la ciutat.





El sinistre es va produir a les 20.47 hores, quan la víctima creuava el carrer i va rebre l'impacte de la moto i tots dos, motorista i vianant, van resultar ferits, segons ha informat l'Ajuntament de Granollers en un comunicat.





La dona va acabar morint al centre hospitalari i el conductor, un veí de l'Ametlla de Vallès (Barcelona), va ingressar en estat crític a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.





La Policia Local de Granollers ha iniciat una investigació: segons ha informat el consistori, la moto presumptament circulava per sobre la velocitat permesa, limitada en aquesta via a 30 km / h, i la dona suposadament va travessar el carrer per una zona on no hi havia pas de vianants.





Fins al lloc es van mobilitzar quatre ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més d'efectius policials.