14F. Arrimadas assegura que "la taula de xantatge" no representa els catalans constitucionalistes

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha assegurat que si Cs guanya les eleccions catalanes impulsarà un pacte urgent de retorn d'empreses i rescat industrial, perquè "el motor econòmic de Catalunya torni a rugir ja bategar".





Inés Arrimadas (EP)





En unes declaracions aquest dimarts a l'Hospitalet de Llobregat, Arrimadas ha posat en valor que aquest pla donarà tranquil·litat i seguretat jurídica, perquè afirma que un Govern de Cs "protegirà aquells que paguen impostos i que generen riquesa, i no a aquells que se salten lleis ".





També ha apostat per reduir els impostos a Catalunya i donar més avals a les empreses, perquè deixi de ser "un infern fiscal", i ha destacat que en els governs de Cs són capaços de baixar els impostos a les classes mitjanes i atreure serveis .





El pla també reduirà la burocràcia i la paperassa de forma efectiva, davant "la promesa de la finestreta única digital de la Generalitat que mai ha arribat a Catalunya"; i impulsarà un pla de reconstrucció industrial.





Finalment, Arrimadas ha garantit que al Govern Cs treballarà per millorar la connectivitat i les infraestructures catalanes, i concretament ha criticat que la línia 9 de metro de Barcelona, que falta el seu tram central, i que porta 10 anys de retard i un sobrecost de 16.000 milions d'euros: No pot ser l'obra faraònica que és ".





Preguntada per les declaracions del candidat de PP, Alejandro Fernández, en què retreu a Cs no haver intentat una investidura després de les eleccions de 2017, Arrimadas ha acusat tant a PP i al PSOE d'haver-los abandonat una i altra vegada, i ha destacat que Cs, a diferència d'ells, ha estat l ' "únic partit que no ha pactat amb el separatisme".





"Què malbaratament de majories absolutes al Govern d'Espanya. Mira que si jo estigués governant amb majoria absoluta a Madrid mira que haurien fet els partits separatistes el que han fet a Catalunya. Això sí que va ser un malbaratament, les majories absolutes de el PSOE i el PP al Govern, tenint totes eines al seu abast, per acabar pactant un amb (Jordi) Pujol i un altre amb ERC ", ha criticat.





Sobre la candidata de Junts, Laura Borràs, Arrimadas ha dit en les seves paraules que és al·lucinant que la candidata estigui imputada, i que el difícil en la llista de Junts és "trobar algú que no estigui imputat o que no tingui declaracions xenòfobes o racistes ".





GOVERN





Arrimadas ha criticat que el Govern segueixi amb "la seva obsessió amb aquesta taula del xantatge" i que no hi sigui, en les seves paraules, preocupat pels problemes reals dels catalans, a diferència de Cs.





A més, ha retret que tot i plantejar-se com una taula de diàleg entre Generalitat i Govern, "els catalans constitucionalistes mai estaran representats en aquesta taula".





Arrimadas ha advertit: "Aquesta taula farà que Junqueras sigui a la Generalitat amb un indult concedit per (Pedro) Sánchez".





Preguntada per l'ara negativa del candidat de PSC, Salvador Illa, a mantenir un cara a cara amb el candidat d'ERC, Pere Aragonès, com aquest li havia proposat en el debat de TVE de diumenge, Arrimadas ha insistit que "això era el teatret de campanya entre el PSC i ERC, quan ja tenen pactat el tripartit ".





Finalment, ha insistit que els que siguin constitucionalistes a Catalunya tenen només una papereta que "garanteix el sentit comú, que no et venen i que no et defrauden", i que aquesta és la de Cs.