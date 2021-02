A judici Paco Sanz per fingir tenir més de 2.000 tumors per estafar en gales benèfiques

Francisco José Sanz González de Martos, conegut com Paco Sanz, s'asseurà a partir de dilluns que ve a la banqueta dels acusats de l'Audiència de Madrid per fingir tenir més de 2.000 tumors per estafar, entre les víctimes hi ha el còmic José Mota, el actor Santi Rodríguez i el youtuber AuronPlay.









Paco Sanz (EP)





El judici està assenyalat per als dies 8, 9, 10 i 15 de febrer, segons han detallat a Europa Press fonts jurídiques. Entre els testimonis, figuren fins 10 cares populars com Santi Rodríguez, que va organitzar una gala a València per recaptar fons, José Mota, Charo Reina i el conegut youtuber.





També van ser suposadament estafats José Mota, Dani Mateo, Javier Cárdenas, Risto Mejide, Santiago Segura, Dani Martínez, Pedro García Aguado i Jorge Javier Vázquez, entre d'altres.





Se l'acusa de fingir a la televisió la gravetat de la seva malaltia --que va arribar a assegurar que li provocava 2.000 tumors-- per estafar 264.780 euros.





Així consta en l'escrit d'acusació en el qual el fiscal demana per a l'acusat sis anys de presó i reclama també per la seva parella tres anys per un delicte continuat d'estafa.





El fiscal relata que l'acusat, fent veure que li quedaven escassos mesos de vida, va aconseguir recaptar en set anys 264.780 euros demanant ajudes econòmiques a través de les xarxes socials i fins en els mitjans de comunicació per tractar d'aconseguir un tractament experimental als Estats Units, perquè a Espanya no existia, d'una malaltia que en realitat no tenia cap risc vital imminent.





El 2009, se li va diagnosticar el 'Síndrome de Cowden', una malaltia d'origen genètic de les catalogades com a 'rares' i que es caracteritza per l'aparició d'una sèrie de tumors benignes encara que sense risc vital imminent.





A l'acusat se li va concedir la incapacitat absoluta per treballar per malaltia comuna sent beneficiari d'una pensió de 745,99 euros actualitzable d'acord amb l'IPC abonant la mateixa en un compte bancari obert a nom seu a La Caixa.





PLA per estafar





Aprofitant-se de la seva malaltia, segons el fiscal, va ordir un pla per obtenir un lucre patrimonial il·lícit entre els anys 2010 i febrer de 2017. Durant aquest temps va fer creure mitjançant l'ús de xarxes socials i mitjans de comunicació que la seva malaltia revestia una gravetat molt més gran que la que realment tenia.





Sota el pretext de finançar el supòsit tractament, va crear el 2010 la pàgina web www.ayudapacosanz.com en la qual exagerava els símptomes de la seva malaltia, "afirmant que patia un càncer genètic, o que li quedaven escassos mesos de vida". En aquesta pàgina web, penjava missatges del tipus "m'avergonyeix demanar diners".





Donava fins i tot la possibilitat que se li donés diners mitjançant l'enviament d'un SMS solidari amb un cost de 1,45 euros al número 25600 amb la Paraula Paco o també la possibilitat de donar-quantitats econòmiques a través del seu compte de PayPal.





Francisco Sanz tenia també oberts perfils en diverses xarxes socials que utilitzava per continuar amb la seva campanya d'empatia i sensibilització del col·lectiu al seu favor i incrementar les donacions a rebre.





"Aquestes maniobres van aconseguir efectivament la seva comesa, sensibilitzant de tal manera a moltes persones i col·lectius, contactant l'acusat amb diversos actors, presentadors de televisió que es van fer ressò de la malaltia de Paco Sanz i a través de les xarxes socials van difondre desinteressadament els missatges de necessitat d'ajuda econòmica que necessitava l'acusat ", afegeix la Fiscalia.





ASSOCIACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE





El presumpte estafador va donar d'alta el 19 de gener de 2012 al Registre Nacional d'Associacions la 'Associació Paco Sanz Per La Recerca De la Síndrome De Cowden Espanya' (APSISCE), de la qual es va nomenar president i en els estatuts resava que no tenia ànim de lucre i que els seus fins eren el suport social a malalts i familiars, "i la difusió de la malaltia per tots els mitjans lícits i possibles".





Per a això, va obrir un compte bancari en una entitat. Un dels afectats per l'estafa va ser la Fundació Seur que el 2012 tenia activa la campanya "Taps per a una nova vida" consistent en la recollida de taps de plàstic i posterior reciclatge dels mateixos, obtenint-se una quantitat econòmica que es donava a famílies amb escassos recursos i un menor minusvàlid en un grau de al menys 80%.





Per donar més publicitat a la seva malaltia i aconseguir arribar a més persones amb l'objectiu d'apoderar-se de més fons, l'acusat va contactar amb diversos actors i presentadors de televisió que "commoguts" per la falsa història que els explicava sobre la seva malaltia accedien a col·laborar amb ell, bé mitjançant donatius bé mitjançant l'organització de gales benèfiques per recaptar fons.





Així en particular l'humorista Santi Rodríguez va organitzar una gala benèfica a València el dia 30 de maig de 2013 a què reconeguts artistes, van participar de manera altruista per obtenir beneficis perquè Paco Sanz es tractés de la seva malaltia, corrent amb totes les despeses de la organització Santiago Rodríguez existint igualment una fila zero a disposició de qualsevol persona perquè qui no podent acudir a la gala i desitgés ajudar a Francisco Sanz pogués fer-ho mitjançant una transferència bancària.





En aquesta gala es van recaptar per la venda d'entrades la quantitat de 3.000 euros que van ser lliurats a Francisco Sanz amb l'objectiu d'ajudar a costejar el supòsit tractament mèdic a què s'estava sotmetent als Estats Units.





PUBLICACIÓ D'UN LLIBRE





En aquest mateix any 2013 i en la creença d'estar ajudant a l'acusat en la lluita de la seva malaltia i a aconseguir recursos econòmics es va publicar el llibre anomenat 'Paco Sanz, una vida de somnis, una vida de lluita', escrit per Miguel Hervas Abad, sent escrit el pròleg pel youtuber 'AuronPlay' ;, i l'epíleg per Pedro García Aguado, ex esportista professional i presentador de diversos programes de televisió.





Finalment va aconseguir que el llibre es publiqués a l'editorial Iris amb l'objectiu que el 50% de cada exemplar venut es destinés a l'acusat per un cop més aconseguir fons per curar la malaltia que patia. El preu de venda al públic era de 12 euros per exemplar arribant-se a vendre 364 exemplars, obtenint per aquest canal 2.184 euros.





També durant 2013, Paco Sanz va contractar amb l'empresa Altiria la línia 25600 de missatgeria instantània que va estar operativa el dia 8 de febrer de 2017 a què les persones interessades podien enviar un SMS amb la paraula Paco amb un cost per SMS de 1,45 euros rebent l'acusat el 60% de l'import de cada SMS. En total 12.312 persones van enviar 17.497 SMS amb la paraula Paco al 25600. D'aquesta manera va obtenir uns ingressos de 13.384,86 euros.





A finals de l'any 2015 i fins 2017 l'acusat va mantenir una relació sentimental amb LCC, "la qual tenint coneixement del modus vivendi de Paco Sanz consistent en la petició de donacions altruistes per sufragar el pretès tractament de la seva malaltia quan en realitat feia servir els diners per seva lucre ".





Sanz va ser detingut al març de 2017 en l'habitatge on residia a la Pobla de Vallbona, i va arribar a ingressar a la presó per utilitzar presumptament els diners que recaptava per tractar-se d'aquesta malaltia per a altres fins, segons ha informat al seu dia el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en un comunicat. Els delictes pels quals inicialment va ser arrestat van ser blanqueig de capitals, estafa i apropiació indeguda.





"Aquesta malaltia m'ha generat prop de dos mil tumors. No obstant això, intento fer el meu dia a dia el més normal possible. He esgotat els meus recursos i els de la meva família per pagar el tractament. Les autoritats em ignoren", proclamava en les seves campanyes en xarxes socials l'acusat.