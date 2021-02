Demanen 2.700 euros de multa per a un home a Astúries per no acudir, per motius de consciència, a la mesa electoral

La Fiscalia de Principat d'Astúries sol·licita una multa de 2.700 euros per a un acusat de no presentar-se, per motius "de consciència", a la mesa electoral a la qual havia estat convocat a Aller a 2019. La vista oral està assenyalada per a aquest dimecres, 3 de febrer de 2021, al Jutjat penal nº 3 d'Oviedo, a les 09.30 hores.









El ministeri fiscal sosté que l'acusat va ser nomenat vocal segon de la mesa electoral 02.001 A a l'Escola de Nens Casomera, Casomera s / n, Aller, per als comicis del 28 d'abril de 2019, va notificar el nomenament personalment. Al vessant de la resolució va ser informat de les obligacions que això comportava i les sancions en cas d'incompliment, abandó de funcions o deixar de concórrer a la crida.





El 5 d'abril de 2019, l'acusat va remetre un escrit a la Junta Electoral de Zona de Lena, en la qual va sol·licitar, per "objecció de consciència", que revoquéssin el nomenament. Reunida la Junta Electoral el 9 d'abril de 2019, va acordar no acceptar les al·legacions de l'acusat, no eximint de l'obligació de comparèixer a la Mesa a la qual havia estat designat. L'acord va ser notificat a l'acusat el dia 11 d'abril del 2019.





Arribat el dia de les eleccions, i a l'hora de constituir-se la mesa al voltant de les 08.30 hores, l'acusat no es va presentar, i això pels mateixos motius que els que va invocar en l'excusa que li havia estat denegada, tal com va manifestar en la seva declaració com investigat.





La Fiscalia considera que els fets relatats són constitutius d'un delicte electoral de l'article 143 I 137 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General. I sol·licita que es condemni a l'acusat la pena de multa de 9 mesos, amb una quota de 10 euros, amb responsabilitat personal subsidiària cas d'impagament, i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant 9 mesos.