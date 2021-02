El bitllet per a la semifinal de Copa del Barça passa per Granada i amb Messi

Enmig d'l'encés i justificat debat sobre les faraòniques condicions segellades per Messi en el seu darrer contracte amb el Barça, l'equip de Koeman no s'ha de distreure gens ni mica aquest dimecres al "Nuevo Los Cármenes" de Granada si vol validar un preuat bitllet d'accés a la semifinal de la Copa d'el Rei que ja es disputaria a doble partit.





Sense la presència de Atlètic, Reial Madrid o Reial Societat en el torneig de Copa, els blaugrana té l'opció, en eliminatòria a partit únic, d'accedir a la semifinal de l'torneig de l'KO abans de reenganxar-se a la Lliga diumenge que ve, a l'Estadi de Reial Betis Balompié tot i que el Campionat de lliga està clarament governat pel quadre de Diego Pablo Simeone, amb deu punts sobre barcelonistes i madridistes.

Amb l'horitzó cada vegada més proper de la tornada a la Champions League (el primer round de vuitens de final davant el PSG es disputarà el dimarts 16 de febrer al coliseu balugrana) Koeman no vol sorpreses i ha inclòs a un motivat Messi i als "pesos pesats "de l'equip per intentar eliminar a el quadre granadí.





Messi seguirà sent decisiu a la Copa d'el Rei @EuropaPress





L'entrenador holandès ha "castigat" a lateral esquerre, Junior Firpo, que no va viatjar amb l'equip en tant que sí que ho han fet els del planter Arnau Tenas i Óscar Minguez. El polivalent Sergi Roberto seguirà incorporant-se progressivament després de la greu lesió que l'ha tingut apartat des del passat mes de novembre i el lateral Sergiño Dest tornar a una convocatòria.





Amb tots els escenaris oberts sobre el futur de Messi (que el futbolista i el seu entorn decidiran en funció del que pactin amb el pròxim president de l'Barça) i un Koeman que descoratja sentenciant que el seu equip "no està per guanyar molts títols", el equip blaugrana bé faria a apostar per una de les millors opcions de el curs. Incloent el d'aquest dimecres a Granada, està a només quatre partits del seu trigésimoprimer títol de la Copa d'Rei.