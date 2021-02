Un 1,5% de les mostres d'una àrea de Catalunya Central tenia la soca britànica

E l Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i la Conselleria de Salut de la Generalitat, en col·laboració amb l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), han seqüenciat 13 mostres de Covid-19 d'una àrea de la regió sanitària Catalunya Central (Barcelona) sospitoses de contenir la variant anglesa, de les quals 11 contenien aquesta soca: un 1,5% de les 757 mostres identificades a la regió durant la segona setmana de gener.





Investigadors de l'IrsiCaixa (EP)





La Fundació Althaia de Manresa centralitza el processament de mostres de coronavirus per a realitzar la prova PCR de les comarques de Bages, el Berguedà, Solsonès i Moianès (Barcelona), i va identificar, durant la segona setmana de gener, que 13 de 757 eren sospitoses de contenir la variant anglesa, ha informat IrsiCaixa en un comunicat aquest dimarts.





Aquests són els resultats que s'han obtingut en Althaia i, actualment, "no són aplicables a la resta de la població però posen sobre la taula la importància de seqüenciar el major nombre possible de mostres" per rastrejar què variants de virus predominen en cada moment en el territori.





Des de llavors, i fins a la quarta setmana de gener, els casos sospitosos identificats per la Fundació Althaia a partir de les mostres recollides a la regió sanitària Catalunya Central --que IrsiCaixa encara no ha confirmat si contenen o no la soca britànica-- han augmentat del 1,7% al 6,04%.





Així, des IrsiCaixa han reivindicat la "importància" de seqüenciar regularment les mostres de SARS-CoV-2 per poder aplicar mesures preventives més efectives en funció de la variant que circula entre la població.