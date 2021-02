PSOE i Unides Podem donen suport a reprendre la taula sobre Catalunya

El PSOE i Unides Podem han avançat el seu suport al Congrés a una moció d'ERC que demana reactivar la taula de diàleg sobre Catalunya res més constituir l'Executiu autonòmic que sorgeixi de les eleccions catalanes del pròxim 14 de febrer.









Pedro Sánchez i Pablo Iglesias / EP





Aquest dimarts, en plena campanya electoral, els independentistes catalans sotmetran a debat en el Ple de la Cambra seva moció, que és conseqüència de la interpel·lació que van dirigir abans de Nadal a la llavors ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ara al capdavant de la cartera de Sanitat.





Tot i que la iniciativa no es votarà fins dijous, fonts dels dos partits que integren l'Executiu van confirmar que donaran suport a la iniciativa d'Esquerra, que reclama una nova cita de la taula sobre amb Catalunya entre el Govern i el nou Executiu català per avançar "de manera decidida "en la resolució del" conflicte "polític.





En roda de premsa al Congrés, la portaveu de PSOE, Adriana Lastra, ha explicat que recolzaran la proposta perquè el seu contingut no difereix "en res" de l'acord d'investidura que ella mateixa va signar amb ERC i perquè està en l'ànim de Govern complir amb els compromisos acordats.





I és que aquesta trobada tenia previst celebrar-se fa mesos però la irrupció de la pandèmia, primer, i la inhabilitació del ja expresident Quim Torra, després, van fer 'volar pels aires' noves cites d'aquest diàleg institucional.





AMNISTIA I AUTODETERMINACIÓ

El Govern de Pedro Sánchez reitera la seva disposició a reunir aquest fòrum de diàleg per parlar de "tot" però, això sí, sempre dins del marc constitucional, com així ho va reiterar en el debat de la interpel·lació la titular de Política Territorial.





D'aquesta manera va respondre a la diputada d'ERC Montse Bassa, que va tornar a reiterar la reivindicació del seu partit que la solució a la crisi política catalana passa per amnistiar els líders independentistes empresonats per la seva implicació en l'1-O de 2017 i per facilitar l'exercici del "dret d'autodeterminació".





Així ho plasma també en el text de la seva moció, on assegura que les dues condicions han de ser formalment presentades pel nou Parlament que sorgeixi de les eleccions del 14F o mitjançant acord entre els governs central i català. Per aquest motiu urgeixin a convocar la taula de diàleg després d'aquests comicis.





Precisament la menció a l'amnistia i l'autodeterminació és el que ha portat al PP a qüestionar el suport dels socialistes a la proposta d'ERC. "Estem davant el primer acord del tripartit", ha comentat en aquest sentit el seu portaveu al Congrés, Cuca Gamarra, que creu que amb el mateix queda clar quin és "el camí que planteja el PSOE per al futur de Catalunya".





En aquesta línia, el portaveu de Vox, Iván Espinosa dels Monteros, ha apuntat que els delictes comesos pels líders del procés sobiranista empresonats són "gravíssims" i que, com a tal, l'únic que queda és que compleixin "íntegrament" les seves condemnes , rebutjant així qualsevol possibilitat d'indults i, per descomptat, d'amnistia.